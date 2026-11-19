Ja. Jeder Druck auf der Bestellseite hat ein individuelles Format: Du gibst die gewünschte Breite und Höhe in Millimetern oder Zoll ein, und wir drucken und schneiden genau darauf zu. Es gibt keine voreingestellten Größen zur Auswahl, A1, A0, quadratische und Panoramadrucke werden also alle auf dieselbe Weise bestellt, und ein individuelles Format kostet keinen Aufpreis.

So gibst du deine Größe ein

Lade dein Bild auf order.creativehub.io hoch und beginne eine Druckbestellung. Wähle dein Papier. Davon hängt ab, welche Größe du maximal eingeben kannst. Gib auf der Karte Print Size (Druckgröße) die Werte für Width (Breite) und Height (Höhe) in Millimeters oder Inches ein.

Die Karte öffnet sich mit der nativen Druckgröße deiner Datei (ihre Pixelmaße geteilt durch die eingebettete Auflösung), sofern diese Größe bestellbar ist, und sonst mit 300 mm an der langen Seite. Das ist nur ein Startwert: Die Datei wird auf die Größe skaliert, die du eingibst.

Wird eine Datei weit über ihre native Größe hinaus skaliert, zeigt dir ein Teststreifen des Motivs, wie gut die Details erhalten bleiben, bevor du den ganzen Bogen bestellst.

A-Formate gibst du wie jede andere Größe ein:

Format Maße A4 210 × 297 mm A3 297 × 420 mm A2 420 × 594 mm A1 594 × 841 mm (23,4 × 33,1 in)

Wenn die Größe nicht zu deinem Bild passt

Die Größen folgen dem Seitenverhältnis deiner Datei. Gib ein Maß ein, und das andere wird aus der Form des Bildes berechnet. Eine Datei, die nicht das Seitenverhältnis eines A-Formats hat, landet deshalb nicht exakt auf einem A-Format. Dafür gibt es zwei Lösungen: Schneide die Datei vor dem Hochladen auf das gewünschte Seitenverhältnis zu, oder füge einen Rand hinzu, sodass Bild plus Rand die benötigte Bogengröße ergeben. Wie sich die beiden Möglichkeiten verhalten, liest du in Warum wurde mein Druck beschnitten oder warum ist der Rand ungleichmäßig?

Kleinste und größte Formate

Der kleinste Druck misst auf jedem Papier 90 mm pro Seite, kleine Quadrate wie 100 × 100 mm sind also bestellbar. Die maximale Größe hängt vom Papier ab:

Papier Kurze Seite, bis Lange Seite, bis C-type: Fuji Matt, Fuji Gloss 1270 mm (etwa 50 in) 3810 mm (150 in) Giclée: Hahnemühle Photo Rag, Epson Semi-Gloss 1498 mm (59 in) 4572 mm (180 in) Giclée: Hahnemühle German Etching, Hahnemühle Pearl, Hahnemühle Bamboo, Canson Baryta, Ilford Cotton Textured 1092 mm (etwa 43 in) 3048 mm (120 in)

Die Karte prüft deine Eingabe gegen die Grenzen des gewählten Papiers, bevor du fortfahren kannst. Wird eine Größe abgelehnt, probiere ein breiteres Papier: Ein Druck, der für C-type zu breit ist, lässt sich als Giclée auf Hahnemühle Photo Rag oder Epson Semi-Gloss fertigen. Eine Größe, die breiter ist als das breiteste Papier, kann nicht in einem Stück gedruckt werden. Mehr zu den Papierbreiten steht in Maximale Druckgrößen für C-Type- und Giclée-Drucke.

Worauf sich die eingegebene Größe bezieht

Wenn du einen Rand hinzufügst, legt die Option Set the size of (Größe festlegen für) fest, was deine Breite und Höhe bedeuten:

My image (Mein Bild, die Voreinstellung): Das Bild wird exakt in der eingegebenen Größe gedruckt und der Rand kommt außen herum dazu, der Bogen ist also größer.

(Mein Bild, die Voreinstellung): Das Bild wird exakt in der eingegebenen Größe gedruckt und der Rand kommt außen herum dazu, der Bogen ist also größer. Final paper (Endformat des Papiers): Der Bogen hat die eingegebene Größe und der Rand liegt innerhalb davon, das gedruckte Bild ist also kleiner.

Die bestellte Größe bezieht sich immer auf die gesamte Datei. Wenn du einen Rand, eine Bildunterschrift oder einen Farbbalken in die Datei eingebaut hast, rechne das in die eingegebenen Maße ein. Einen Farbbalken drucken wir nur, wenn er bereits Teil der Datei ist; wir fügen keinen hinzu.

Wie individuelle Formate berechnet werden

Ein individuelles Format wird automatisch nach der kleinsten Standard-Größenstufe berechnet, in die es passt, und sehr kleine Formate nach der kleinsten Stufe. Individuelle Formate sind in der Preisliste nicht einzeln aufgeführt, den exakten Preis siehst du also im Warenkorb. Etwas in den Warenkorb zu legen ist unverbindlich.

Grenzen für gerahmte und kaschierte Drucke

Rahmung: Rahmen nach Maß können online bis 1270 mm (50 in) an der kurzen Seite und 1905 mm (75 in) an der langen Seite gekauft werden. Das ist das Außenmaß des Rahmens einschließlich eines eventuellen Passepartouts; ein Schattenfugenrahmen fügt jedem Maß 62 mm hinzu. Einen größeren Rahmen kannst du trotzdem konfigurieren, aber statt des Preises erscheint Get a quote (Angebot anfordern), und er wird von unserem Team kalkuliert und auf Bestellung gefertigt.

Rahmen nach Maß können online bis 1270 mm (50 in) an der kurzen Seite und 1905 mm (75 in) an der langen Seite gekauft werden. Das ist das Außenmaß des Rahmens einschließlich eines eventuellen Passepartouts; ein Schattenfugenrahmen fügt jedem Maß 62 mm hinzu. Einen größeren Rahmen kannst du trotzdem konfigurieren, aber statt des Preises erscheint (Angebot anfordern), und er wird von unserem Team kalkuliert und auf Bestellung gefertigt. Kaschierung: kann online bis 2440 mm (96 in) an der längsten Seite gewählt werden.

kann online bis 2440 mm (96 in) an der längsten Seite gewählt werden. Übergroße Stücke: Ein kaschiertes Stück mit mehr als 1905 mm an der langen Seite oder 1270 mm an der kurzen Seite kann bestellt werden, aber im Checkout erscheint der Hinweis Oversized order (Bestellung mit Übergröße), und es lässt sich nur die Abholung im Studio auswählen. Get a delivery quote (Lieferangebot anfordern) schickt die vollständige Spezifikation per E-Mail an unseren Kundenservice, mit dir in Kopie, und das Team antwortet mit einem Lieferpreis.

Triptychen und mehrteilige Arbeiten

Ein Triptychon wird als drei einzelne Drucke bestellt. Lege zuerst den Abstand zwischen den Teilen an der Wand fest, teile das Bild unter Berücksichtigung dieses Abstands in eine Datei pro Teil auf und bestelle dann jede Datei als eigenen Druck. Lege alle Teile in einen Warenkorb: Sie werden zusammen produziert und als eine Lieferung verschickt.

Du überlegst noch bei den Maßen? Unser Leitfaden zum Drucken deiner Kunst behandelt neben Papierwahl und Dateivorbereitung auch die Frage der Druckgröße.