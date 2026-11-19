Die Abholung ist eine der Lieferoptionen im Checkout auf order.creativehub.io. Sie ist kostenlos, und jeder, der deine Bestellnummer hat, kann für dich abholen.

Wo du die Abholoption findest

Die Lieferoptionen, die Abholung eingeschlossen, erscheinen erst, wenn du eine Lieferadresse eingegeben und bestätigt hast. Die Abholung wird als Collect London Studio (Abholung im Londoner Studio) angezeigt, wenn diese Adresse im Vereinigten Königreich liegt, oder als Collect Düsseldorf Studio (Abholung im Düsseldorfer Studio), wenn sie in Deutschland liegt. Wenn du sie nicht siehst, gib zuerst eine Adresse ein. Die Adresse des Studios selbst funktioniert auch.

Maßgefertigte gerahmte und kaschierte Bestellungen werden in London gefertigt, für sie wird also nur das Londoner Studio angeboten. Die Abholung gilt für Bestellungen, die du direkt bei uns aufgibst. Bestellungen über den Onlineshop einer Künstlerin oder eines Künstlers werden an die Käuferin oder den Käufer verschickt und können nicht abgeholt werden.

Abholung in Düsseldorf

Bestellungen an EU-Adressen werden in unserem Düsseldorfer Studio gedruckt, und die Abholung dort wird im Checkout angeboten, wenn die Lieferadresse in Deutschland liegt. Abholungen durch Kuriere oder durch Dritte können wir im Düsseldorfer Studio nicht organisieren. Wenn eine Galerie oder ein anderer Dritter den Druck braucht, gib dessen Adresse als Lieferadresse ein, und die Bestellung wird produziert und direkt dorthin geschickt.

Zwischen Abholung und Lieferung wechseln

Beide Richtungen sind möglich, wenn du rechtzeitig fragst. Schreib an info@creativehub.io und gib die Bestellnummer an.

Von Lieferung zu Abholung: Wenn du fragst, bevor die Bestellung unser Haus verlässt, können wir sie im Studio zur Abholung bereithalten, statt sie zu verschicken.

Wenn du fragst, bevor die Bestellung unser Haus verlässt, können wir sie im Studio zur Abholung bereithalten, statt sie zu verschicken. Von Abholung zu Lieferung: Nenn uns den gewünschten Versandservice und die vollständige Lieferadresse. Wir belasten die hinterlegte Karte mit den Lieferkosten oder schicken einen sicheren Zahlungslink. Sobald bezahlt ist, verschicken wir die Bestellung und mailen dir die Sendungsverfolgung.

Die Lieferpreise siehst du im Checkout und in der Preisliste.

Für jemand anderen bestellen

Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Telefonnummer für die Lieferung können von denen der zahlenden Person abweichen, eine Bestellung kann also direkt an die Empfängerin oder den Empfänger gehen. Wenn ihr lieber keine Adressen austauschen möchtet, gib die Bestellung zur Abholung auf und bitte die Empfängerin oder den Empfänger, uns mit der Bestellnummer zu mailen. Wir wandeln sie in eine Lieferung an deren Adresse um und berechnen ihnen die Lieferkosten. Es gibt keine Geschenknotiz und keine Möglichkeit, Preise in der Bestellung auszublenden. Das Feld Notes for production studio (Hinweise für das Produktionsstudio) im Checkout erreicht unser Team, falls es etwas gibt, das wir wissen sollten.

Solltest du doch lieber liefern lassen, findest du auf unserer Seite zum Versand von Fine Art Prints und Fotodrucken die Lieferoptionen, Lieferzeiten und die Sendungsverfolgung.