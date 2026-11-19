Die Preisliste lässt sich mit oder ohne MwSt. anzeigen, prüfe also, welchen Betrag du gerade siehst. Der Warenkorb auf order.creativehub.io räumt jeden Zweifel aus: Er zeigt den Preis ohne MwSt., die MwSt. und die Summe, bevor du bezahlst. Ob überhaupt MwSt. berechnet wird, hängt davon ab, wohin die Bestellung geliefert wird.

Wo die MwSt. ausgewiesen wird

Preisliste. Auf der Seite kannst du zwischen Preisen ohne und mit MwSt. umschalten. Prüfe, welche Einstellung gewählt ist, bevor du Beträge vergleichst.

Auf der Seite kannst du zwischen Preisen ohne und mit MwSt. umschalten. Prüfe, welche Einstellung gewählt ist, bevor du Beträge vergleichst. Warenkorb. Zeigt den Preis ohne MwSt., die MwSt. und die Summe. Die MwSt. wird im Checkout dort berechnet, wo sie fällig ist, die Summe im Warenkorb ist also der volle Betrag, den du zahlst.

Zeigt den Preis ohne MwSt., die MwSt. und die Summe. Die MwSt. wird im Checkout dort berechnet, wo sie fällig ist, die Summe im Warenkorb ist also der volle Betrag, den du zahlst. Schriftliche Angebote. Bei jedem Betrag in einem Angebot von uns steht, ob er ohne oder mit MwSt. gilt. Wenn das bei einem Betrag, den du bekommen hast, nicht dabeisteht, frage bei uns nach, bevor du selbst MwSt. aufschlägst oder abziehst.

Bei jedem Betrag in einem Angebot von uns steht, ob er ohne oder mit MwSt. gilt. Wenn das bei einem Betrag, den du bekommen hast, nicht dabeisteht, frage bei uns nach, bevor du selbst MwSt. aufschlägst oder abziehst. Rechnungen. Zu jeder Bestellung gibt es eine Rechnung mit einer Aufschlüsselung nach Positionen, der MwSt. und den Summen.

Wann MwSt. berechnet wird

Wir berechnen MwSt., wo das Gesetz es verlangt. Sie gilt für Produktion und Lieferung.

Bestellungen, die unsere britische Gesellschaft in Rechnung stellt: 20% bei Lieferungen nach Großbritannien und auf die Isle of Man. Überall sonst keine MwSt.

20% bei Lieferungen nach Großbritannien und auf die Isle of Man. Überall sonst keine MwSt. Bestellungen, die unsere deutsche Gesellschaft in Rechnung stellt: 19% bei Lieferungen nach Deutschland. Für andere EU-Länder die MwSt. des jeweiligen Landes oder 0%, wenn in deinem Konto eine gültige EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus einem anderen Land als Deutschland hinterlegt ist. Außerhalb der EU keine MwSt.

19% bei Lieferungen nach Deutschland. Für andere EU-Länder die MwSt. des jeweiligen Landes oder 0%, wenn in deinem Konto eine gültige EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aus einem anderen Land als Deutschland hinterlegt ist. Außerhalb der EU keine MwSt. Bestellungen, die unsere US-Gesellschaft in Rechnung stellt: keine MwSt.

Wenn du umsatzsteuerlich registriert bist

Trage deine Nummer auf der Karte VAT registration (Umsatzsteuer-Registrierung) unter Settings (Einstellungen) ein. Umsatzsteuer-Identifikationsnummern werden dort eingegeben, nie im Checkout-Formular.

Eine EU-Nummer wird über den VIES-Dienst der EU geprüft. Nur eine validierte Nummer wird berücksichtigt: Solange eine Nummer in Prüfung oder ungültig ist oder nicht geprüft werden kann, wird MwSt. berechnet.

Bei einer deutschen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und bei jeder Lieferung nach Deutschland bleibt es bei 19%.

Eine Nummer von außerhalb der EU (zum Beispiel eine GB-Nummer) wird auf deine Rechnungen gedruckt, ändert aber nichts an der berechneten MwSt.

Wenn du als Privatperson kaufst, lass die Karte leer.

Kann ich die MwSt. zurückfordern?

Das hängt von deiner eigenen steuerlichen Situation ab. Als allgemeine Orientierung, nicht als Steuerberatung: Ein umsatzsteuerlich registriertes Unternehmen kann die MwSt. auf betriebliche Einkäufe normalerweise als Vorsteuer in seiner Umsatzsteuererklärung geltend machen, sofern ihm eine gültige Rechnung mit ausgewiesener MwSt. vorliegt. Wenn du nicht umsatzsteuerlich registriert bist, geht das in der Regel nicht, und die MwSt. ist Teil deiner Kosten. Dein Steuerberater kann dir sagen, wie das in deinem Fall aussieht. Siehe auch Kann ich die Umsatzsteuer (MwSt.) auf meine Druckbestellungen zurückfordern? und Wo finde ich eine Liste meiner Druckbestellungen und Rechnungen.

Die Preise für deine eigene Druck-, Kaschierungs- oder Rahmengröße stehen in der Online-Preisliste von theprintspace.