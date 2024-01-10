Wo finde ich eine Liste meiner Druckbestellungen und Rechnungen?

Für Dropshipping-Bestellungen lies diesen Artikel. Für Web-Bestellungen, die du direkt über creativehub aufgegeben hast, lies hier weiter.

In deinem creativehub-Konto kannst du eine Liste aller deiner Druckbestellungen einsehen und zu jeder die Rechnung herunterladen. Gehe dazu so vor:

Melde dich in deinem creativehub-Konto an Öffne das Dropdown-Menü mit deinen Einstellungen Wähle die Option „Print orders“

Auf dieser Seite siehst du den Status deiner Bestellung, kannst die Bestelldetails einsehen und deine Rechnung herunterladen.

Möchtest du deine Rechnungsadresse für künftige Bestellungen aktualisieren, klicke im linken Menü auf „Billing“ und bearbeite dann „Invoice details“