Das schnellste und genaueste Angebot ist das, das du selbst zusammenstellst: Lade deine Datei auf order.creativehub.io hoch, wähle Größe, Papier und gegebenenfalls Kaschierung oder Rahmung, und der Warenkorb zeigt dir den exakten Preis, die MwSt., die Lieferoptionen und das voraussichtliche Versanddatum, bevor du bezahlst. Artikel in den Warenkorb zu legen ist unverbindlich. Per E-Mail erstellen wir Angebote für Aufträge, die das Bestelltool nicht berechnen kann, und für große Bestellungen.

Den Auftrag selbst kalkulieren

Gehe auf order.creativehub.io und erstelle ein kostenloses Konto. Lade dein Bild als JPEG oder als auf eine Ebene reduziertes TIFF hoch. PDF-Dateien können wir weder prüfen noch drucken. Klicke auf Order prints (Drucke bestellen). Lege Größe, Papier und gegebenenfalls Kaschierung oder Rahmung fest. Der Preis aktualisiert sich mit jeder geänderten Option. Lege den Artikel in den Warenkorb und gib die Lieferadresse ein. Sieh dir die Lieferoptionen, ihre Preise und die voraussichtlichen Termine an.

Du kannst mehrere Kombinationen nebeneinander kalkulieren und im Warenkorb liegen lassen, während du dich entscheidest. Bestellungen gibst du selbst online auf: Wir können keine Bestellung per E-Mail annehmen oder in deinem Namen aufgeben, beantworten aber gern Fragen, während du sie einrichtest.

Ist nur das Papier noch offen, lassen sich die Oberflächen mit einem Musterset für Fine-Art- und Fotopapiere vergleichen, bevor du dich festlegst.

Was der Online-Preis abdeckt

Individuelle Formate. Gib jede Größe direkt ein. Für ein Format außerhalb der Standardgrößen gibt es keinen Aufpreis: Der Preis richtet sich nach der Größenstufe, in die der Druck fällt.

Gib jede Größe direkt ein. Für ein Format außerhalb der Standardgrößen gibt es keinen Aufpreis: Der Preis richtet sich nach der Größenstufe, in die der Druck fällt. Kaschierung und Rahmung. Beides erscheint neben Größe und Papier, und der Preis aktualisiert sich, wenn du sie hinzufügst. Die Rahmung wird zusammen mit dem Druck als ein Auftrag bestellt.

Beides erscheint neben Größe und Papier, und der Preis aktualisiert sich, wenn du sie hinzufügst. Die Rahmung wird zusammen mit dem Druck als ein Auftrag bestellt. Große Stücke. Rahmen werden online für Drucke bis 50 x 75 in (oder 40 x 80 in bei einem Panorama) in jedem Rahmenstil berechnet, Kaschierungen bis 60 x 96 in. Die kurze Seite eines gerahmten oder kaschierten Drucks muss mindestens 18 cm betragen.

Rahmen werden online für Drucke bis 50 x 75 in (oder 40 x 80 in bei einem Panorama) in jedem Rahmenstil berechnet, Kaschierungen bis 60 x 96 in. Die kurze Seite eines gerahmten oder kaschierten Drucks muss mindestens 18 cm betragen. Währung. Die Preise werden in der Währung angezeigt, die sich aus dem Rechnungsland in deinem Konto ergibt.

Die veröffentlichten Tabellen für Standardgrößen findest du in der Preisliste. Ein individuelles Format ist dort nicht aufgeführt, den exakten Betrag zeigt dir also der Warenkorb.

Wann wir per E-Mail ein Angebot erstellen

Bitte uns um ein schriftliches Angebot, wenn:

das Bestelltool den Auftrag nicht berechnen kann, zum Beispiel ein gerahmtes oder kaschiertes Stück, das größer ist als die Online-Grenzen, oder ein Sonderrahmen oder eine Sonderkaschierung (siehe Wie bekomme ich ein Angebot für einen Sonderrahmen oder eine Sonderkaschierung?);

du eine große Bestellung planst, etwa einen Ausstellungssatz oder eine Edition (siehe Gibt es eine Mindestbestellmenge oder einen Mengenrabatt für Drucke?);

du Richtwerte für ein Budget oder einen Förderantrag brauchst.

In allen anderen Fällen ist ein Betrag, den wir per E-Mail bestätigen, derselbe wie im Warenkorb. Wenn wir dir für ein nicht aufgeführtes individuelles Format einen Preis nennen, bevor du die Bestellung zusammengestellt hast, ist das der Preis der nächstliegenden aufgeführten Größe und dient als Orientierung. Der exakte Preis ist der in deinem Warenkorb oder in unserem schriftlichen Angebot.

Was du für ein Angebot schicken solltest

Schreibe an info@creativehub.io und schicke uns:

deine Bilddateien als JPEG oder TIFF (nicht als PDF); die Druckgrößen; die Druckart und das Papier oder die Oberfläche, die dir vorschweben; gegebenenfalls Kaschierung oder Rahmung, einschließlich Rändern und Passepartouts; die Stückzahlen, gegebenenfalls mit Auflagenhöhen; Lieferadresse oder Abholung und einen eventuellen Termin.

Wenn du einen Download-Link für deine Dateien schickst, prüfe, dass er sich ohne Anmeldung oder Verifizierungsschritt öffnen lässt. Dateien hinter einer solchen Sperre können wir nicht herunterladen, und das verzögert das Angebot.

Ein schriftliches Angebot gibt für jeden Betrag an, ob er ohne oder mit MwSt. gilt. Wenn das bei einem Betrag, den du bekommen hast, nicht dabeisteht, frage bei uns nach, bevor du selbst MwSt. aufschlägst oder abziehst. Mehr dazu in Enthalten eure Druckpreise die MwSt.?

Produktionszeiten einplanen

Ein Angebot für kaschierte oder gerahmte Arbeiten solltest du zusammen mit der Produktionszeit lesen: Kaschierte Bestellungen werden innerhalb von 5 Werktagen versandt, gerahmte innerhalb von 10, der Druck eingeschlossen. Siehe Produktionszeiten.

Du möchtest einen Richtwert, bevor du einen Warenkorb zusammenstellst? Die Standardgrößen findest du in unserer veröffentlichten Preisliste.