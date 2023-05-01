Wann zahle ich Mehrwertsteuer auf Druckbestellungen?

So verstehst du, wann wir bei Online-Bestellungen Mehrwertsteuer berechnen.

Die Mehrwertsteuer wird auf Basis der Lieferadresse des Drucks berechnet. Hier sind die Regeln:

Wenn dein Druck nach Großbritannien geliefert wird

Wird dein Druck nach Großbritannien geliefert, berechnen wir dir immer Mehrwertsteuer.

Wenn dein Druck in die EU geliefert wird und du nicht umsatzsteuerlich registriert bist

Wird dein Druck in die EU geliefert und bist du in deinem EU-Wohnsitzland nicht umsatzsteuerlich registriert, berechnen wir dir immer Mehrwertsteuer.

Wenn dein Druck in die EU geliefert wird und du umsatzsteuerlich registriert bist

Wird dein Druck in die EU geliefert, bist du in deinem EU-Wohnsitzland umsatzsteuerlich registriert und gibst du uns deine gültige EU-Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) an, berechnen wir dir keine Mehrwertsteuer.

Wenn dein Druck außerhalb der EU geliefert wird

Wird dein Druck außerhalb der EU geliefert, berechnen wir dir keine Mehrwertsteuer.

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