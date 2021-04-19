Einführung in die maßgefertigten Rahmen

Einführung in die maßgefertigte Rahmen für Kunst- und Fotodrucke.

Bei theprintspace sind wir der Meinung, dass Rahmen für jedes Werk spezifisch sein sollten, um sicherzustellen, dass der Rahmen zum Bild passt.

Unsere Kunstrahmen gewährleisten die Anforderungen, um Kunst und Fotografie richtig aufzubewahren.

Jeder unserer Rahmen ist handgefertigt und passt perfekt zu deinem Bild. Das bedeutet, dass du deine Kunstwerke in jedem beliebigen Format drucken und einrahmen kannst, ohne dass du dich an Standardgrößen oder A-Größen halten musst.

Es gibt zahlreiche Stellen, an denen du fertige Rahmen kaufen kannst, allerdings handelt es sich dabei in der Regel um Standardrahmen in Foto- oder A-Größen.

Außerdem wird das Werk bei solchen fertigen Rahmen mit diesem in Berührung kommen, was nicht ratsam ist.

Video-Anleitung: Einführung in die Kunsteinrahmung

Die von uns angebotenen Modelle

Wir bieten verschiedene Ausführungen an, wie z.B. traditionelle Rahmen, Boxen, Floating und Trays.

Klicke hier und erfahre mehr über unsere Bilderrahmen nach Maß.

Bei unseren Standardrahmen wird, wenn keine Fensterhalterung verwendet wird, ein kleines Gewinde in den Rahmen eingesetzt, um das Kunstwerk vom Glas fernzuhalten.

Dies ist wichtig, um sicherzustellen, dass das Kunstwerk nicht am Glas klebt, wenn Feuchtigkeit in der Luft oder in der Umgebung. Alle unsere Rahmen werden auf der Rückseite abgeklebt und versiegelt.

Finishing-Optionen

Bei der Wahl eines Naturholzrahmens gibt es viele verschiedene Finishing-Möglichkeiten, von Wachs und Schellack bis hin zu einer handgesprühten Oberfläche mit geschlossenen Ecken. In diesem Fall ist die Eckverbindung völlig unsichtbar.

Glas

Darüber hinaus gibt es verschiedene Glastypen, die die Konservierungsqualität des Rahmens verbessern können: reflexionsarmes Kunstglas, konservierungsfreies Glas und Museumsglas, das maximalen Schutz bietet.

Bei den vielen verfügbaren Rahmen-Optionen, Kunstwerkpräsentationen und Gläsern müssen mehrere Entscheidungen getroffen werden.

Wir empfehlen dir, uns zu besuchen, um dich mit einem unserer Rahmenexperten zu treffen, damit wir die besten Rahmen für deine Bedürfnisse und dein Budget anbieten können. Wir möchten sicherstellen, dass jeder Aspekt des Rahmendesigns optimal ist, bevor wir dir ein Angebot unterbreiten.

Unsere Lieferzeit für Rahmen beträgt 10 Arbeitstage.

Ziehst du einen handgefertigten Rahmen in Erwägung und benötigst mehr Beratung?

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