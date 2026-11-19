Trifft eine Bestellung beschädigt oder mangelhaft bei dir ein, schick uns spätestens sieben Tage nach der Zustellung Fotos. Eine Bestellung, die gar nicht eintrifft, stufen wir im Vereinigten Königreich nach zehn Tagen ohne neue Tracking-Meldung als verloren ein, bei einer Adresse im Ausland nach zwanzig. Eine verlorene Bestellung und jede Bestellung mit bestätigter Reklamation ersetzen wir, ohne dass dir Kosten entstehen.

Transportschaden oder Mangel

Schreib innerhalb von sieben Tagen nach der Zustellung an info@creativehub.io und gib Folgendes an:

deine Bestellnummer, die in deiner Bestellbestätigung per E-Mail und in deinem Konto steht;

eine klare Beschreibung des Problems;

Fotos des Schadens oder Mangels. Fotografiere bei Transportschäden neben dem Druck auch die Verpackung.

Die sieben Tage gelten gleichermaßen für das, was unterwegs kaputtgegangen ist, und für einen Fehler am Druck oder am Rahmen.

Das Paket ist nicht angekommen

Prüfe den Tracking-Link aus deiner Versand-E-Mail. Siehe Wo finde ich die Sendungsnummer für meine Druckbestellungen? Wenn laut Tracking zugestellt wurde, aber nichts da ist, frag bei Nachbarn oder am Empfang nach und warte 24 Stunden ab. Viele dieser Pakete tauchen wieder auf. Fehlt es weiterhin oder steht das Tracking still, schreib uns per E-Mail mit der Bestellnummer, der Sendungsnummer und dem gesamten Schriftverkehr, den du mit dem Versanddienstleister hattest. So können wir den letzten Scan prüfen und den Fall sofort beim Versanddienstleister melden.

Vergehen im Vereinigten Königreich zehn Tage ohne neue Tracking-Meldung oder im Ausland zwanzig, stufen wir die Bestellung als verloren ein. Der kostenlose Ersatz folgt, und zwar bevor die Reklamation beim Versanddienstleister abgeschlossen ist.

Wie es weitergeht

Sobald wir die Reklamation bestätigt haben, geht Ersatz auf unsere Kosten raus, die Lieferung inbegriffen. Er läuft als vorrangige Bestellung unter einer neuen Bestellnummer in die Produktion, und das Tracking bekommst du beim Versand per E-Mail. Der beschädigte Druck muss normalerweise nicht zu uns zurück.

Wenn der Druck unversehrt angekommen ist, du aber mit seinem Aussehen unzufrieden bist, lies Ich bin mit meinem Druck, meiner Kaschierung oder meinem Rahmen nicht zufrieden, wie reklamiere ich? Wie die einzelnen Bestellungen verschickt werden, steht auf der Seite zu den Lieferservices.

Wenn du den Druck über deinen eigenen Shop verkauft hast

Gekauft hat der Käufer bei dir, deshalb erreicht uns die Reklamation auf dem Weg über dich. Trag seine Nachricht und seine Fotos zusammen und schreib uns von der Adresse deines creativehub-Kontos, entweder mit unserer Bestellnummer oder mit der aus deinem Shop. An der Sieben-Tage-Frist ändert sich nichts. Siehe Eine Bestellung wurde beschädigt oder mangelhaft an meinen Kunden geliefert.

Wie Drucke, kaschierte und gerahmte Arbeiten verschickt und verfolgt werden, siehst du auf unserer Seite zu Lieferoptionen und Sendungsverfolgung.