Bestellungen, die du auf order.creativehub.io aufgegeben hast, stehen in deinem Konto unter Print orders (Druckbestellungen), zusammen mit ihren Rechnungen. Bestellungen, die vor dem 29. Juni 2026 auf unserer früheren Plattform aufgegeben wurden, sind dort nicht aufgeführt, aber wir haben jede einzelne davon noch: Schick uns die Bestellnummer, und wir schicken dir die Rechnung oder die Bestelldetails.

Bestellungen vor dem 29. Juni 2026

Ältere Bestellungen und Rechnungen erscheinen nicht in deinem Konto, egal welchen Zeitraum du einstellst, und du kannst sie nicht selbst exportieren. So bekommst du eine Kopie:

Such die Bestellnummer oder die Rechnungsnummer heraus. Die Bestellnummer steht in deiner Bestellbestätigung per E-Mail („Your Order Number is …“). Kontaktiere uns von der E-Mail-Adresse deines Kontos aus und nenne diese Nummer. Wir schicken die Rechnung oder die Details der Bestellung, etwa Größe, Papier und Rand, an die E-Mail-Adresse deines Kontos.

Die Bilder, die du früher hochgeladen hast, sind weiterhin in deiner Bibliothek. Sobald du die Details hast, kannst du denselben Druck also noch einmal bestellen.

Ich habe keine Bestellbestätigung erhalten

Sieh zuerst in deinem Spam- oder Junk-Ordner nach und prüfe dann, ob die E-Mail-Adresse, die du im Checkout eingegeben hast, richtig geschrieben war. Wenn du die E-Mail nicht findest, nenn uns den Namen, unter dem bestellt wurde, und das Bestelldatum. Wir suchen die Bestellung dann heraus und bestätigen dir die Bestellnummer.

Ich habe bei einer Bestellung die falsche E-Mail-Adresse eingegeben

Die E-Mail-Adresse einer Bestellung lässt sich nicht mehr ändern, sobald die Bestellung aufgegeben ist. Die Bestätigung, die Versandbenachrichtigung und der Tracking-Link gehen alle an die Adresse, unter der bestellt wurde. Die Bestellung selbst ist davon nicht betroffen: Sie wird ganz normal gedruckt und verschickt, nur die E-Mails dazu landen im falschen Postfach.

Für diese Bestellung: Schick uns die Bestellnummer, und wir schicken dir auf Anfrage die Rechnung oder die Bestätigung. Sobald die Bestellung verschickt ist, können wir auch den Tracking-Link an die Adresse weiterleiten, von der du uns schreibst.

Schick uns die Bestellnummer, und wir schicken dir auf Anfrage die Rechnung oder die Bestätigung. Sobald die Bestellung verschickt ist, können wir auch den Tracking-Link an die Adresse weiterleiten, von der du uns schreibst. Für künftige Bestellungen: Melde dich an und ändere deine Adresse unter Settings → Account → Email Address (Einstellungen → Konto → E-Mail-Adresse). Bestätigungen und Tracking-E-Mails für spätere Bestellungen gehen dann an die neue Adresse.

Zu Bestellungen auf der aktuellen Plattform siehe Wo finde ich eine Liste meiner Druckbestellungen und Rechnungen? und Wo finde ich die Sendungsnummer für meine Druckbestellungen? Die aktuellen Preise für eine Nachbestellung siehst du im Checkout und in der Preisliste.

Du möchtest einen älteren Druck nachbestellen? Die aktuellen Preise für Druck, Kaschierung und Rahmung nach Größe stehen in unserer Online-Preisliste.