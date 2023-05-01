Eine Bestellung kam beschädigt oder fehlerhaft beim Kunden an

Gelegentlich kann es vorkommen, dass ein Druck auf dem Transportweg beschädigt wird oder das Produkt einen kleinen Fehler hat, der bei unserer Qualitätskontrolle nicht aufgefallen ist. Das ist zwar selten, aber ärgerlich – keine Sorge, wir lösen das sofort für dich.



Manchmal hilft es uns, Fotos der Schäden oder Fehler zu sehen, um unsere Qualitätskontrolle weiter zu verbessern. Deshalb bitten wir dich eventuell, uns diese zuzuschicken. In jedem Fall schicken wir deinem Kunden umgehend, am nächsten Werktag, einen Ersatz.

Du kannst sicher sein: Wir kommunizieren nicht direkt mit deinen Kunden (wir sind ein White-Label-Service). Wenn es ein Problem gibt, gib uns einfach Bescheid, und wir lösen es, indem wir das Produkt ersetzen.

Unsere Bewertungen auf Trustpilot zeigen dir, dass du dich auf Qualität und Kundenservice voll und ganz verlassen kannst.