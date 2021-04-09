Wie kann ich den Kundendienst kontaktieren?

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Druckaufträge
Hier erfährst du, wie du unseren Kundendienst bei Druckaufträgen kontaktieren kannst:
Kontaktiere uns über:
- Unseren Chat – klicke auf das blaue Symbol in der unteren rechten Ecke.
- Schreibe uns eine E-Mail info@theprintspace.co.uk
Kaschier-/Rahmenaufträge
Wenn du Informationen zum Kaschieren oder Rahmen benötigst, wende dich bitte an unsere spezielle Kaschier- und Rahmungsabteilung in London:
- Schreibe uns eine E-Mail info@londonpictureframing.co.uk
- Rufe uns an: +44(0)20 7749 0618
- Besuche uns: 238 Kingsland Road, E2 8AX, London
Unsere spezielle Kaschier- und Rahmensabteilung ist Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 17 Uhr (britische Zeit) geöffnet.