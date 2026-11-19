Deine Sendungsnummer wird erstellt, wenn die Bestellung versandt wird, nicht wenn sie aufgegeben wird. Sie kommt mit der Versand-E-Mail, und der Tracking-Link erscheint auch in deinem Konto. Wenn du bisher nur die Bestellbestätigung erhalten hast, ist die Bestellung noch in Produktion und es gibt noch keine Sendungsverfolgung.

Was du wann erhältst

Bestellbestätigung per E-Mail, verschickt, wenn du bestellst. Sie enthält die Bestellnummer und ein voraussichtliches Lieferdatum. Deine Bestellung wird produziert und qualitätsgeprüft. Versand-E-Mail, verschickt, wenn die Bestellung unser Haus verlässt, mit dem Tracking-Link.

Um den Link in deinem Konto zu finden, klicke im Menü links auf Orders (Bestellungen) auf order.creativehub.io, öffne die Bestellung und sieh auf der Karte Status nach. Wo finde ich die Sendungsnummer für meine Druckbestellungen? zeigt die Schritte.

Wie lange es bis zum Versand dauert

Die Kaschierung dauert 5 Werktage und die Rahmung nach Maß 10 Werktage, da jedes Stück auf Bestellung gefertigt wird. Reine Druckbestellungen gehen deutlich schneller. Das voraussichtliche Lieferdatum, das im Checkout angezeigt wird, umfasst für deine Bestellung sowohl die Produktion als auch den Transport. Siehe Kommt meine Druckbestellung bis zu einem bestimmten Datum an?

Das ist am ersten Tag oder so normal. Nach dem Versand muss der Paketdienst das Paket erst in sein Netzwerk einscannen, und die Tracking-Seite wird erst nach diesem ersten Scan aktualisiert. Sobald der Paketdienst das Paket bearbeitet hat, zeigt die Tracking-Seite eine genauere Lieferprognose.

Wie viel Sendungsverfolgung der jeweilige Service bietet

Bestellungen für Adressen in der EU werden von DHL zugestellt. Wir können deine Telefonnummer zu einer DHL-Sendung hinzufügen, damit du Updates per SMS bekommst: Schicke uns die Bestellnummer und die Nummer, die wir verwenden sollen.

Eine große Bestellung kann auf mehrere Pakete aufgeteilt werden, jedes mit eigener Sendungsnummer. Sieh also in der Versand-E-Mail nach, ob sie mehr als einen Link enthält.

Stoßzeiten

In Spitzenzeiten, vor allem vor Weihnachten, verlängern sich die Produktionszeiten leicht und gelten ohne Gewähr nach bestem Bemühen, die Versand-E-Mail kann also etwas länger auf sich warten lassen. Bestelle so früh wie möglich.

Uns bitten, eine Bestellung zu prüfen

Schreibe an info@creativehub.io oder nutze die Kontaktseite und nenne uns:

die Bestellnummer aus deiner Bestätigungs-E-Mail; den Namen, unter dem die Bestellung aufgegeben wurde; das Lieferland, falls es außerhalb des Vereinigten Königreichs liegt.

Wir klären den Status mit dem Produktionsteam und antworten mit den Tracking-Daten oder einem aktuellen Stand.

Jede Versandart bietet einen anderen Umfang an Sendungsverfolgung. Die Seite zu unseren Lieferdiensten nennt die Optionen für Bestellungen nach Großbritannien, in die EU, in die USA und weltweit.