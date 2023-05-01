Mit der Bestellung nicht zufrieden – wie reklamiere ich?

Erfahre, wie du uns erreichst, wenn du eine Reklamation hast.
Wir sind stolz darauf, Druck- und Rahmenprodukte auf höchstem Niveau anzubieten, mit einem Service, der dazu passt. Deshalb geben wir unseren Kunden auf alle Bestellungen eine Zufriedenheitsgarantie.
Solltest du mit deiner Druck-, Kaschier- oder Rahmenbestellung wider Erwarten nicht zufrieden sein, wende dich bitte an unser Kundenservice-Team. Wir sorgen dafür, dass du eine Lösung erhältst, die zu dir passt.
Du erreichst uns über:
- Unseren Live-Chat – klicke auf das blaue Symbol unten rechts auf der Website
- Per E-Mail an info@theprintspace.com