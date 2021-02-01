Jak mogę zmienić adres dostawy po złożeniu zamówienia?

Dowiedz się, jak sprawdzić status zamówienia i zmienić dane adresowe dostawy.
Czy mogę zmienić adres dostawy?
Tak, możesz zmienić adres dostawy po złożeniu zamówienia online. Jednak w zależności od tego, na jakim jest etapie produkcji, sposób zmiany adresu będzie inny.
Po pierwsze musisz sprawdzić status produkcji swoich zamówień. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
- Zaloguj się na swoje konto w creativehub.
- Przejdź do prawego górnego rogu strony i kliknij swoje imię. Zostanie wyświetlone rozwijane menu.
- Wybierz opcje „Zamów wydruki”.
- Otworzy się strona z listą wszystkich zamówień, które zostały złożone z Twojego konta.
Status Twojego zamówienia
Jeśli status Twojego zamówienia pokazuje, że jest ono produkowane, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail jak najszybciej, podając numer zamówienia i nowy adres, a my zmienimy go przed wysyłką.
Jeśli status Twojego zamówienia informuje, że zostało ono wysłane, musisz poprosić o zmianę adresu dostawy u odpowiedniego przewoźnika. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Royal Mail Tracked 24®
Aby uzyskać dostęp do opcji dostawy zamówienia, które zostało już wysłane za pośrednictwem Royal Mail Tracked 24®, wykonaj następujące czynności:
Otrzymasz wiadomość e-mail od Royal Mail rano w dniu dostawy, z przedziałem czasowym dostawy. Zobaczysz czerwony przycisk „Choose a delivery option” („Wybierz opcję dostawy”), aby zmienić sposób dostawy.
W następnym kroku wpisz kod pocztowy, na który ma być wysłane Twoje zamówienie. Następnie zostaną wyświetlone dostępne opcje.
Oto one:
- Change the delivery (Zmień datę dostawy). Dostępne będzie menu rozwijane umożliwiające wybranie nowej daty.
- Try my Neighbour (Zostaw paczkę u sąsiada). Zmień adres dostawy na adres sąsiada. Użyj rozwijanego menu ulic do znalezienia adresu.
- Deliver to My address (Dostarcz na mój adres). Kontynuuj dostawę na pierwotny adres, ale jeśli nie możesz jej odebrać, listonosz spróbuje zostawić zamówienie u sąsiada lub w wybranym bezpiecznym miejscu.
- Deliver to another address (Dostarcz pod inny adres). Wprowadź nowy adres dostawy. Twoje zamówienie zostanie przydzielone do dostawy w tym momencie. Jednak jeśli Royal Mail nie będzie w stanie dostarczyć go na pierwotny adres, wróci ono do magazynu dostaw i dopiero wtedy zostanie przypisane do nowego adresu, a następnie dostarczone w ciągu 2 dni (od przypisania).
- Collect from Post Office & collect from Delivery Office (Odbiór na poczcie lub w punkcie odbioru). W przypadku obu tych opcji zostanie wyświetlona mapa dostępnych punktów odbioru, z których możesz skorzystać.
Kurier DHL Express
Aby uzyskać dostęp do opcji dostawy w zamówieniu już wysłanym za pośrednictwem DHL Express Courier, kliknij tutaj.