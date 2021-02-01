Jak mogę zmienić adres dostawy po złożeniu zamówienia?

Dowiedz się, jak sprawdzić status zamówienia i zmienić dane adresowe dostawy.

Czy mogę zmienić adres dostawy?

Tak, możesz zmienić adres dostawy po złożeniu zamówienia online. Jednak w zależności od tego, na jakim jest etapie produkcji, sposób zmiany adresu będzie inny.

Po pierwsze musisz sprawdzić status produkcji swoich zamówień. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

Zaloguj się na swoje konto w creativehub.

Przejdź do prawego górnego rogu strony i kliknij swoje imię. Zostanie wyświetlone rozwijane menu.

Wybierz opcje „Zamów wydruki”.

Otworzy się strona z listą wszystkich zamówień, które zostały złożone z Twojego konta.

Status Twojego zamówienia

Jeśli status Twojego zamówienia pokazuje, że jest ono produkowane, zadzwoń do nas lub wyślij e-mail jak najszybciej, podając numer zamówienia i nowy adres, a my zmienimy go przed wysyłką.

Jeśli status Twojego zamówienia informuje, że zostało ono wysłane, musisz poprosić o zmianę adresu dostawy u odpowiedniego przewoźnika. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Royal Mail Tracked 24®

Aby uzyskać dostęp do opcji dostawy zamówienia, które zostało już wysłane za pośrednictwem Royal Mail Tracked 24®, wykonaj następujące czynności:

Otrzymasz wiadomość e-mail od Royal Mail rano w dniu dostawy, z przedziałem czasowym dostawy. Zobaczysz czerwony przycisk „Choose a delivery option” („Wybierz opcję dostawy”), aby zmienić sposób dostawy.

W następnym kroku wpisz kod pocztowy, na który ma być wysłane Twoje zamówienie. Następnie zostaną wyświetlone dostępne opcje.

Oto one:

Change the delivery (Zmień datę dostawy). Dostępne będzie menu rozwijane umożliwiające wybranie nowej daty.



(Zmień datę dostawy). Dostępne będzie menu rozwijane umożliwiające wybranie nowej daty. Try my Neighbour (Zostaw paczkę u sąsiada). Zmień adres dostawy na adres sąsiada. Użyj rozwijanego menu ulic do znalezienia adresu.



(Zostaw paczkę u sąsiada). Zmień adres dostawy na adres sąsiada. Użyj rozwijanego menu ulic do znalezienia adresu. Deliver to My address (Dostarcz na mój adres). Kontynuuj dostawę na pierwotny adres, ale jeśli nie możesz jej odebrać, listonosz spróbuje zostawić zamówienie u sąsiada lub w wybranym bezpiecznym miejscu.



(Dostarcz na mój adres). Kontynuuj dostawę na pierwotny adres, ale jeśli nie możesz jej odebrać, listonosz spróbuje zostawić zamówienie u sąsiada lub w wybranym bezpiecznym miejscu. Deliver to another address (Dostarcz pod inny adres). Wprowadź nowy adres dostawy. Twoje zamówienie zostanie przydzielone do dostawy w tym momencie. Jednak jeśli Royal Mail nie będzie w stanie dostarczyć go na pierwotny adres, wróci ono do magazynu dostaw i dopiero wtedy zostanie przypisane do nowego adresu, a następnie dostarczone w ciągu 2 dni (od przypisania).



(Dostarcz pod inny adres). Wprowadź nowy adres dostawy. Twoje zamówienie zostanie przydzielone do dostawy w tym momencie. Jednak jeśli Royal Mail nie będzie w stanie dostarczyć go na pierwotny adres, wróci ono do magazynu dostaw i dopiero wtedy zostanie przypisane do nowego adresu, a następnie dostarczone w ciągu 2 dni (od przypisania). Collect from Post Office & collect from Delivery Office (Odbiór na poczcie lub w punkcie odbioru). W przypadku obu tych opcji zostanie wyświetlona mapa dostępnych punktów odbioru, z których możesz skorzystać.

Kurier DHL Express

Aby uzyskać dostęp do opcji dostawy w zamówieniu już wysłanym za pośrednictwem DHL Express Courier, kliknij tutaj.