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Recyklingowana taśma papierowa używana w naszych usługach oprawiania

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Korzystamy w 100% z ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu.

W theprintspace przejmujemy się zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym plastikiem.

  • Materiały, których używamy, są starannie dobierane, aby zapewnić, że Twoje zamówienia dotrą do Ciebie w idealnym stanie, ale również, aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko.
  • W naszej działalności wykluczyliśmy wszystkie taśmy oprócz papierowej, która wykonana jest w 100% z włókien pochodzących z recyklingu.

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Zaktualizowano 15 kwietnia 2021

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