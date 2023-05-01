Recyklingowana taśma papierowa używana w naszych usługach oprawiania

Korzystamy w 100% z ekologicznych materiałów pochodzących z recyklingu.

W theprintspace przejmujemy się zanieczyszczeniem środowiska spowodowanym plastikiem.

Materiały, których używamy, są starannie dobierane, aby zapewnić, że Twoje zamówienia dotrą do Ciebie w idealnym stanie, ale również, aby nie miały negatywnego wpływu na środowisko.

W naszej działalności wykluczyliśmy wszystkie taśmy oprócz papierowej, która wykonana jest w 100% z włókien pochodzących z recyklingu.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem obsługi klienta.