W jaki sposób warunki atmosferyczne, w których wieszasz pracę, wpływają na ramę?

W jaki sposób warW jaki sposób temperatura, wilgoć oraz ekspozycja na światło wpływają na trwałość oprawionego wydruku.

Brak bezpośredniego światła słonecznego

Aby zapewnić najlepszą trwałość wydruku, należy chronić oprawione i podklejone na wybranym podłożu wydruki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Staraj się unikać okien od południowej strony, a do oprawy cennych i unikatowych dzieł sztuki używaj szkła filtrującego promienie UV.

Przestrzeń o dużej wilgotności

Zalecamy unikanie miejsc o dużej wilgotności. Powoduje ona pogorszenie jakości papieru i materiałów, a także zwiększa potencjalne ryzyko uszkodzenia pracy przez pleśń i szkodniki.

Wahania poziomu wilgotności mogą powodować napięcie na powierzchni pracy, powodując falowanie i efekt tętnienia papieru.

Wilgotne ściany

Zalecamy, aby nie wieszać wydruków bezpośrednio na wewnętrznej stronie zewnętrznej ściany, która poddana jest większym wahaniom wilgotności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wewnątrz ramy zgromadzi się pleśń.

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