Wprowadzenie do montażu podłoża na sucho

Przewodnik wprowadzający do typów montażu podłoża na sucho w różnych jakościach archiwalnych dostępnych w theprintspace.

Czym jest montaż podłoża na sucho?

Montaż podłoża na sucho to proces, w którym wydruk jest przyklejany do oprawy za pomocą archiwalnego kleju. Jest to idealne rozwiązanie do prezentacji wydruków w najwyższym standardzie.

Podklejanie wydruków artystycznych i fotograficznych w jakości kolekcjonerskiej nie tylko zabezpiecza i eksponuje Twoją pracę w przejrzysty sposób, ale również podkreśla jej walory wizualne, zwiększając jednocześnie ich wartość.

Przewodnik wideo: krótki przegląd dostępnych opcji montażu podłoża

Montaż podłoża na sucho w jakości archiwalnej

Montaż podłoża na sucho w jakości archiwalnej oznacza trwałości oprawionego dzieła sztuki oraz to, że nie ulegnie ono degradacji.

Należy jednak pamiętać, że montaż podłoża jest procesem nieodwracalnym i po jego wykonaniu nie można usunąć wydruku z płyty montażowej. Dlatego nie jest on zalecany w przypadku oryginalnych dzieł sztuki lub bardzo wartościowych wydruków.

Bardziej profesjonalne opcje montażu, na przykład: Reverse Acrylic, aluminium i dibond charakteryzują się standardem kolekcjonerskim, zapewniając stabilność wydruków wraz z upływającym czasem.

Montaż podłoża, który nie ma jakości archiwalnej

Przystępniejsze cenowo i niearchiwalne opcje montażu podłoża (również na sucho), w tym karta do ekspozycji, Foamex PVC, płyta piankowa i MDF zawierają zanieczyszczenia, na przykład kwasy, które powodują degradację składu wydruku w dłuższej perspektywie czasu. Z tego powodu nie są uważane za archiwalne formy montażu podłoża.

Poniższa tabela zawiera przegląd materiałów montażowych i ich właściwości technicznych.

Prosimy pamiętać, że czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych, z wyjątkiem Acrylic Reverse, którego produkcja trwa 10 dni roboczych.

Przegląd materiałów montażowych i ich właściwości technicznych

Wskazówka: papier, który polecamy do montażu podłoża

Wskazując rodzaj papieru do montażu podłoża, zdecydowanie polecamy jeden z naszych papierów C-type, zapewniający profesjonalne wykończenie z czystą krawędzią.

Trwała powłoka emulsyjna papierów C-type (C-print) sprawia, że są one bardzo wytrzymałe. Dla porównania papier artystyczny Giclée jest bardziej delikatny, zwłaszcza nasze niepowlekane papiery, które są w 100% wykonane na bazie bawełny.

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