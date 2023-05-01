Dlaczego moje produkty w Etsy mają stan magazynowy 999?

Etsy wymaga podania „stanu magazynowego” dla wszystkich produktów ze względu na swoją strukturę opłat. Z tego powodu produkty skonfigurowane jako edycje otwarte importujemy z ustalonym z góry stanem magazynowym 999 (maksymalna ilość dozwolona przez Etsy dla jednego produktu). Jeśli produkt ma 3 warianty, ilość 999 jest dzielona równo między nie, więc każdy wariant będzie miał stan 333.

Produkty skonfigurowane jako edycja limitowana są importowane ze stanem magazynowym ustawionym w creativehub. Pamiętaj jednak, że Etsy ogranicza ilość do 999 na produkt.

Poniższy przykład pokazuje produkty w Etsy ze stanem magazynowym 100 dla edycji limitowanej i 999 dla edycji otwartej. Więcej o opłatach Etsy dowiesz się tutaj.