Print credit (środki na wydruki) to saldo przechowywane na twoim koncie na order.creativehub.io. Nie musisz niczego wpisywać, żeby z niego skorzystać: jest automatycznie odliczane od kolejnego zamówienia przy jego finalizacji, a karta jest obciążana tylko pozostałą kwotą.
Gdzie sprawdzić saldo
Otwórz Settings (ustawienia) i poszukaj karty Print credit. Karta pojawia się tylko wtedy, gdy masz saldo.
Jak środki trafiają na konto
- Gest dobrej woli. Nasz dział wsparcia może dodać środki, gdy coś poszło nie tak z zamówieniem.
- Zwroty. Gdy uzgodniony zostaje częściowy zwrot, możesz wybrać środki na koncie zamiast zwrotu na kartę.
- Promocje. Ogłaszana przez nas okazjonalna promocja może dodać środki do kont.
To jedyne sposoby dodawania środków. Program poleceń dla klientów, który kiedyś prowadziliśmy, został zamknięty.
Jak są wydawane
- Są rozliczane automatycznie przy finalizacji zamówienia i zmniejszają kwotę pobieraną z zapisanej karty.
- Są odliczane przed naliczeniem VAT.
- Jeśli środki pokrywają całe zamówienie, karta nie jest obciążana.
Waluta
Środki są przechowywane w walucie twojego konta (GBP, EUR lub USD) i nie można ich przenosić między walutami. Jeśli później zmienisz kraj zamieszkania, skontaktuj się z nami w sprawie środków, które jeszcze masz.
Czy środki tracą ważność?
Obecnie print credit nie wygasa automatycznie. Jeśli konkretne środki zostały przyznane z datą ważności, data jest podana w e-mailu, który przyszedł do ciebie przy ich dodaniu.
Zanim odliczymy środki, koszt zamówienia wynika z naszego cennika, który podaje ceny druku, podklejania i oprawy według rozmiaru.