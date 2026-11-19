Print credit (środki na wydruki) to saldo przechowywane na twoim koncie na order.creativehub.io. Nie musisz niczego wpisywać, żeby z niego skorzystać: jest automatycznie odliczane od kolejnego zamówienia przy jego finalizacji, a karta jest obciążana tylko pozostałą kwotą.

Gdzie sprawdzić saldo

Otwórz Settings (ustawienia) i poszukaj karty Print credit. Karta pojawia się tylko wtedy, gdy masz saldo.

Jak środki trafiają na konto

Gest dobrej woli. Nasz dział wsparcia może dodać środki, gdy coś poszło nie tak z zamówieniem.

Nasz dział wsparcia może dodać środki, gdy coś poszło nie tak z zamówieniem. Zwroty. Gdy uzgodniony zostaje częściowy zwrot, możesz wybrać środki na koncie zamiast zwrotu na kartę.

Gdy uzgodniony zostaje częściowy zwrot, możesz wybrać środki na koncie zamiast zwrotu na kartę. Promocje. Ogłaszana przez nas okazjonalna promocja może dodać środki do kont.

To jedyne sposoby dodawania środków. Program poleceń dla klientów, który kiedyś prowadziliśmy, został zamknięty.

Jak są wydawane

Są rozliczane automatycznie przy finalizacji zamówienia i zmniejszają kwotę pobieraną z zapisanej karty.

Są odliczane przed naliczeniem VAT.

Jeśli środki pokrywają całe zamówienie, karta nie jest obciążana.

Waluta

Środki są przechowywane w walucie twojego konta (GBP, EUR lub USD) i nie można ich przenosić między walutami. Jeśli później zmienisz kraj zamieszkania, skontaktuj się z nami w sprawie środków, które jeszcze masz.

Czy środki tracą ważność?

Obecnie print credit nie wygasa automatycznie. Jeśli konkretne środki zostały przyznane z datą ważności, data jest podana w e-mailu, który przyszedł do ciebie przy ich dodaniu.

Zanim odliczymy środki, koszt zamówienia wynika z naszego cennika, który podaje ceny druku, podklejania i oprawy według rozmiaru.