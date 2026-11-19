Mniejsze wydruki podróżują na płasko w sztywnej kopercie z tektury falistej, a większe są zwijane i wysyłane w tubie. Każdy wydruk jest we własnej koszulce z papieru pergaminowego (glassine), pod bibułą, a żadna taśma nie dotyka wydruku. Opakowanie jest wliczone w każde zamówienie z dostawą i dobieramy je sami na podstawie rozmiaru wydruku.

Na płasko czy w rulonie

Wydruki o całkowitym rozmiarze papieru do 12 x 17 cali (30,5 x 43,1 cm), łącznie z ewentualnym marginesem, wysyłamy na płasko. Wszystko, co większe, jest zwijane i wysyłane w tubie.

Prace oprawione i podklejone pakujemy w całości, z ochraniaczami krawędzi, i wysyłamy kurierem.

Wymiary tub

Nasze studio w Düsseldorfie używa tub o długości 65, 90, 110 i 156 cm oraz szerokości od 10 do 12 cm. Wydruk zwijamy wzdłuż dłuższego boku, więc o wyborze tuby decyduje jego krótszy bok.

W jednej tubie może się znaleźć kilka wydruków, a duże zamówienie może zostać rozdzielone na więcej niż jedną tubę.

Jak wydruki są chronione w środku

Każdy wydruk jest włożony do własnej koszulki z papieru pergaminowego i przykryty bibułą, więc wydruki w tej samej paczce nie stykają się ze sobą.

W tubie rulon jest unieruchomiony wyściółką z folii bąbelkowej. Żadna taśma nie dotyka wydruku.

Wszystkie nasze opakowania, w tym taśma, naklejki i ochraniacze krawędzi, nadają się do recyklingu albo są biodegradowalne.

Czy mogę poprosić o tubę zamiast koperty?

Nie. Opakowanie zależy od rozmiaru wydruku i nie da się go zmienić na życzenie. Płaskie opakowanie lepiej podpiera mniejszy wydruk i ogranicza jego ruch w transporcie, a zwijanie małego wydruku zwiększa ryzyko odcisków, zwijania się papieru i uszkodzeń powierzchni. Tuby są zarezerwowane dla formatów, które trzeba zwinąć.

Rozpakowywanie i prostowanie zwiniętego wydruku

Zdejmij jedną zatyczkę i wysuń cały rulon. Nie ciągnij za pojedynczy wydruk.

Trzymaj wydruki za krawędzie, czystymi i suchymi dłońmi albo w bawełnianych rękawiczkach.

Nie wyginaj wydruku w stronę przeciwną do zwinięcia.

Aby wyprostować zwinięty wydruk Giclée, zostaw go w papierze pergaminowym, połóż zadrukowaną stroną do dołu na czystej, płaskiej powierzchni, przykryj płytą, obciąż równomiernie i zostaw na jeden do dwóch dni.

Co jest w paczce, a czego w niej nie ma

Opakowanie jest neutralne i nigdy nie dołączamy wydrukowanego paragonu, faktury ani cen. Dokumenty przewozowe mogą jednak zawierać nazwę theprintspace, a etykieta na zamówieniu, które składasz samodzielnie, podaje theprintspace jako nadawcę.

Nie dołączamy etykiet zwrotnych i nie organizujemy przesyłek zwrotnych. Dostawa jest w jedną stronę; jeśli wydruki mają potem jechać dalej, na przykład wracać z wystawy, taką przesyłkę organizujesz ty albo miejsce wystawy.

Nie podajemy wymiarów ani wagi paczek. Cena dostawy widoczna przy zamawianiu uwzględnia już rozmiar i wagę paczki.

Przewóz tuby samolotem

Przed zamówieniem porównaj limit długości bagażu swojej linii lotniczej z długościami tub, bo niektóre limity wypadają pomiędzy dwoma rozmiarami tub.

Sprawdź przed zamówieniem

Podaj nam dokładny rozmiar wydruku, papier i liczbę sztuk, zanim zamówienie trafi do produkcji, a potwierdzimy, czy zostanie wysłane na płasko czy w tubie, w której tubie pojedzie i jak wydruki zostaną rozdzielone między tuby. Napisz na info@creativehub.io.

Jeśli wydruk dotrze pognieciony lub uszkodzony

Sfotografuj opakowanie oraz uszkodzone wydruki i prześlij nam zdjęcia w ciągu siedmiu dni od dostawy. Jeśli do uszkodzenia doszło w transporcie, wyślemy nowy wydruk na nasz koszt. Zobacz Moje wydruki dotarły uszkodzone oraz naszą stronę o usługach dostawy.

Wszystkie te opakowania nadają się do recyklingu lub są biodegradowalne, a szersze podejście do zrównoważonych opakowań i kompensacji emisji wyjaśnia strona o druku neutralnym pod względem emisji CO2.