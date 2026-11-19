Tak, na prośbę. Możemy wstrzymać zamówienie i wysłać je w wybranym przez ciebie dniu lub później. Nie ma do tego samoobsługowego ustawienia, więc napisz jak najwcześniej na info@creativehub.io, podając numer zamówienia i to, czego potrzebujesz. Zamówienia nie da się wstrzymać, gdy zostało już wysłane.

Jak o to poprosić

Zanotuj numer zamówienia. Napisz na info@creativehub.io, podając numer zamówienia i najwcześniejszą datę, w której paczka ma od nas wyjść.

Jeśli już wiesz, że potrzebujesz późniejszej dostawy, poproś o to od razu po złożeniu zamówienia.

Jak działa wstrzymanie wysyłki do wybranej daty

Zamówienie jest wykonywane w zwykłym trybie, a potem czeka na etapie wysyłki.

Wysyłamy je w dniu, o który prosisz, lub później.

Czas dostawy liczy się od dnia wysyłki, więc dodaj do tej daty czas dostawy dla wybranej usługi.

Wstrzymanie opóźnia tylko moment wysyłki. Nie zmienia momentu, w którym pobierana jest płatność za zamówienie.

Wstrzymanie zamówienia na czas sprawdzenia

Jeśli po złożeniu zamówienia zauważysz problem, na przykład błędny adres albo zdublowane zamówienie, daj nam znać od razu, a wstrzymamy zamówienie przed produkcją do czasu wyjaśnienia sprawy. Zobacz też Jak zmienić adres dostawy po złożeniu zamówienia?

O tym, ile trwają produkcja i dostawa po zwolnieniu zamówienia, przeczytasz na naszej stronie o usługach dostawy.

Przy wyborze dnia wysyłki strona o sposobach i czasie dostawy pomoże ci ocenić, kiedy paczka powinna dotrzeć.