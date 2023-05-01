Jak śledzić przesyłki z zamówieniem

Dowiedz się, jak śledzić Twoją przesyłkę z zamówieniem.

Wszystkie zamówienia wysyłane są z naszego studio za pośrednictwem usługi monitorowanej*.

Informacje o zamówieniu zostaną wysłane do Ciebie wraz z numerem śledzenia przesyłki w wiadomości e-mail. Stanie się to zaraz po wysłaniu zamówienia, ale na wszelki wypadek podajemy strony internetowe, na których możesz je śledzić:

W Wielkiej Brytanii

Royal Mail Signed For®

DHL

Europa i pozostała część świata

Deutschepost

DHL Parcel

DHL

DHL Polska

*Standardowe opcje poczty nie są w pełni śledzone. W przypadku opcji Royal Mail Signed For usługa podpisana jest przy dostawie, a informacje o śledzeniu są aktualizowane po próbie doręczenia. Aby dowiedzieć się więcej o tej usłudze, kliknij tutaj.

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Jeśli chcesz porozmawiać z jednym z członków naszego zespołu na temat śledzenia przesyłek, skontaktuj się z nami tutaj.