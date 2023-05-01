Jak skasować zamówienie wydruków?

Dowiedz się, jak anulować zamówienie online po jego złożeniu.

Czy mogę skasować moje zamówienie?

Rozumiemy, że czasami zamówienie nie jest prawidłowe lub musisz je anulować.

Niestety po złożeniu zamówienia online nie ma możliwości anulowania go lub edycji online na creativehub, ale nie martw się, możemy być w stanie je anulować.

Czy możecie skasować moje zamówienie?

Zadzwoń do nas, wyślij e-mail lub natychmiastową wiadomość w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia, podając numer referencyjny zamówienia creativehub. Opłaty nie powinny być jeszcze naliczone, chyba że zamówienie zostało już wydrukowane.

Jeśli anulujesz zamówienie przed jego wydrukowaniem, zwrócimy Ci poniesione koszty.

Skontaktuj się z nami.