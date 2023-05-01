Opcje dostawy zamówień wydruków, podklejania i oprawiania

Dostępne opcje dostawy zależą od tego, czy zamówienie dotyczy druku, podklejania czy oprawiania, od jego rozmiaru, a także od tego, czy jest wysyłane z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec.
Oto obowiązujące zasady:
Rodzaj opakowania według rozmiaru zamówienia
|Wysyłka na płasko w kopercie
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do USA i pozostałych krajów
|Sam wydruk
|50,8 × 40,6 cm (20″ × 16″)
|30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)
|30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)
|Wysyłka zwinięte w tubie
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do USA i pozostałych krajów
|Sam wydruk
|Powyżej 50,8 × 40,6 cm (20″ × 16″)
|Powyżej 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)
|Powyżej 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)
Opcje dostawy według rozmiaru zamówienia
|Poczta lub kurier
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do USA i pozostałych krajów
|Sam wydruk
|101 × 76,2 cm (40″ × 30″)
|100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)
|100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)
|Tylko kurier
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do USA i pozostałych krajów
|Sam wydruk
|Powyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″)
|Powyżej 100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)
|Powyżej 100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)
|Wydruki oprawione lub podklejone
|101 × 76,2 cm (40″ × 30″)
|101 × 76,2 cm (40″ × 30″)
|101 × 76,2 cm (40″ × 30″)
|W skrzyni specjalistycznym przewoźnikiem, cena przy płatności
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do USA i pozostałych krajów
|Wydruki oprawione lub podklejone
|Powyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″) do 127 × 191 cm (50″ × 75″)
|Powyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″) do 127 × 191 cm (50″ × 75″)
|Powyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″) do 127 × 191 cm (50″ × 75″)
|Po wycenie
|Dostawa do Wielkiej Brytanii
|Dostawa do Niemiec
|Dostawa do USA i pozostałych krajów
|Wydruki oprawione lub podklejone
|Powyżej 127 × 191 cm (50″ × 75″)
|Powyżej 127 × 191 cm (50″ × 75″)
|Powyżej 127 × 191 cm (50″ × 75″)