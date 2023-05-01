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Opcje dostawy zamówień wydruków, podklejania i oprawiania

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Dostępne opcje dostawy zależą od tego, czy zamówienie dotyczy druku, podklejania czy oprawiania, od jego rozmiaru, a także od tego, czy jest wysyłane z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec.

Oto obowiązujące zasady:

Rodzaj opakowania według rozmiaru zamówienia

Wysyłka na płasko w kopercie
Dostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do USA i pozostałych krajów
Sam wydruk50,8 × 40,6 cm (20″ × 16″)30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)
Wysyłka zwinięte w tubie
Dostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do USA i pozostałych krajów
Sam wydrukPowyżej 50,8 × 40,6 cm (20″ × 16″)Powyżej 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)Powyżej 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)

Opcje dostawy według rozmiaru zamówienia

Poczta lub kurier
Dostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do USA i pozostałych krajów
Sam wydruk101 × 76,2 cm (40″ × 30″)100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)
Tylko kurier
Dostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do USA i pozostałych krajów
Sam wydrukPowyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″)Powyżej 100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)Powyżej 100 × 70 cm (39,3″ × 27,5″)
Wydruki oprawione lub podklejone101 × 76,2 cm (40″ × 30″)101 × 76,2 cm (40″ × 30″)101 × 76,2 cm (40″ × 30″)
W skrzyni specjalistycznym przewoźnikiem, cena przy płatności
Dostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do USA i pozostałych krajów
Wydruki oprawione lub podklejonePowyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″) do 127 × 191 cm (50″ × 75″)Powyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″) do 127 × 191 cm (50″ × 75″)Powyżej 101 × 76,2 cm (40″ × 30″) do 127 × 191 cm (50″ × 75″)
Po wycenie
Dostawa do Wielkiej BrytaniiDostawa do NiemiecDostawa do USA i pozostałych krajów
Wydruki oprawione lub podklejonePowyżej 127 × 191 cm (50″ × 75″)Powyżej 127 × 191 cm (50″ × 75″)Powyżej 127 × 191 cm (50″ × 75″)
Zaktualizowano październik 2026

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