Opcje dostawy zamówień wydruków, podklejania i oprawiania

Dostępne opcje dostawy zależą od tego, czy zamówienie dotyczy druku, podklejania czy oprawiania, od jego rozmiaru, a także od tego, czy jest wysyłane z Wielkiej Brytanii, czy z Niemiec.

Oto obowiązujące zasady:

Rodzaj opakowania według rozmiaru zamówienia

Wysyłka na płasko w kopercie Dostawa do Wielkiej Brytanii Dostawa do Niemiec Dostawa do USA i pozostałych krajów Sam wydruk 50,8 × 40,6 cm (20″ × 16″) 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″) 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″) Wysyłka zwinięte w tubie Dostawa do Wielkiej Brytanii Dostawa do Niemiec Dostawa do USA i pozostałych krajów Sam wydruk Powyżej 50,8 × 40,6 cm (20″ × 16″) Powyżej 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″) Powyżej 30,5 × 43,1 cm (12″ × 17″)

Opcje dostawy według rozmiaru zamówienia