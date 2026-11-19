Nie. Drukujemy z plików cyfrowych w wysokiej rozdzielczości i nie skanujemy, nie digitalizujemy ani nie fotografujemy prac u siebie. Obraz, rysunek, fotografię lub negatyw trzeba najpierw zeskanować; potem przesyłasz plik i zamawiasz wydruk jak zwykle.

Czego nie możemy zrobić

Skanować, digitalizować ani fotografować prac, w tym negatywów 35 mm.

Drukować bezpośrednio z oryginału, na przykład z obrazu malarskiego.

Drukować z negatywów na kliszy lub papierze. Wszystko drukujemy z pliku cyfrowego.

Nie przynoś ani nie wysyłaj nam oryginałów ani negatywów. Nie możemy ich zdigitalizować ani odesłać razem z wydrukiem, więc powinny trafić do twojego punktu skanowania.

Wybór usługi skanowania

Możesz skorzystać z dowolnego usługodawcy. Jakość skanów bywa bardzo różna, więc przed rezerwacją sprawdź opinie o usługodawcy w Google lub Trustpilot.

O co poprosić przy skanowaniu

Spłaszczony plik TIFF w wysokiej rozdzielczości , z rozdzielczością wystarczającą na 300 ppi w rozmiarze, w którym chcesz drukować.

, z rozdzielczością wystarczającą na 300 ppi w rozmiarze, w którym chcesz drukować. Duży skan. Najlepiej skanować w znacznie wyższej rozdzielczości, na przykład 1200 dpi. Potem możesz zmniejszyć plik do 300 ppi w rozmiarze wydruku bez utraty użytecznej jakości.

Najlepiej skanować w znacznie wyższej rozdzielczości, na przykład 1200 dpi. Potem możesz zmniejszyć plik do 300 ppi w rozmiarze wydruku bez utraty użytecznej jakości. Jeszcze więcej w przypadku negatywów. Negatyw 35 mm wymaga skanu w bardzo wysokiej rozdzielczości, żeby dobrze wydrukować go w formacie A3 lub większym.

Kolor wydruku zależy od jakości skanu, a skan wyznacza górną granicę rozmiaru wydruku. Drukujemy dokładnie to, co jest w pliku, więc jeśli papier oryginału wyszedł na skanie szary lub kremowy zamiast białego, popraw to przed przesłaniem. W Photoshopie otwórz Image → Adjustments → Levels i kliknij kroplomierzem punktu bieli w obszar, który powinien być czysto biały.

Aby sprawdzić, czy poprawiony skan wydrukuje się tak, jak wygląda na ekranie, skorzystaj z przewodnika po odwzorowaniu kolorów.

Stare lub uszkodzone fotografie

Najpierw zleć zeskanowanie fotografii. Specjalista od retuszu i rekonstrukcji może potem naprawić w pliku zagięcia, wyblaknięcia i uszkodzenia powierzchni, zanim wydrukujemy zdjęcie. Znajdziesz go na platformie takiej jak Upwork czy Behance, a gotowy plik prześlesz do nas.

Zarezerwuj czas

Skanowanie zamawiasz osobno u usługodawcy, a jego czas realizacji dolicza się do naszego czasu druku. Uwzględnij to w harmonogramie, jeśli masz określony termin.

Wysyłkę pomoże zaplanować strona o dostawie wydruków artystycznych, na której opisujemy dostępne opcje wysyłki.

Gdy masz już plik

Prześlij go na order.creativehub.io. Jeśli nie masz pewności, w jak dużym rozmiarze da się go wydrukować, najpierw poproś nas o sprawdzenie pliku.

Gdy dostaniesz skan od wykonawcy, nasz poradnik o druku wyjaśni, jak przygotować plik, wybrać rozmiar i złożyć zamówienie.