Hoe wijzig ik de valuta van mijn account?

Hoe je de valuta kunt wijzigen in je account.
Om de valuta waarmee je betaalt te wijzigen, dien je het land van verblijf/bedrijfsregistratie te wijzigen en/of de gegevens btw-registratie bij te werken in je creativehub account.
Stap voor stap
- Log in op je creativehub account en klik rechts bovenaan de pagina op je naam.
- Selecteer ‘Instellingen’ > ‘Facturatie’.
- Klik onder het onderdeel ‘Gegevens belastingregistratie’ op ‘Land’.
- Kies het land dat overeenkomt met de valuta waarmee je wil betalen.
- Klik uiteindelijk op ‘Bijwerken’. De valuta wordt onmiddellijk bijgewerkt.
Belangrijk: We ondersteunen op dit moment €EUR, £GBP en $USD.
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