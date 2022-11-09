Als ik mijn opslagruimte verminder, ontvang ik dan een terugbetaling voor de resterende periode waar ik al voor heb betaald?

Wat er gebeurt wanneer je je opslagabonnement verlaagt

Kan ik een terugbetaling ontvangen voor mijn resterende opslag?

Je ontvangt geen terugbetaling bij het verlagen van je opslagabonnement.

Je behoudt je huidige abonnement tot het einde van je factuurtermijn. Na deze termijn wordt je nieuwe abonnement actief.

Zorg ervoor dat je opslaggebruik binnen de limiet van je nieuwe abonnement valt, vóór de datum van verandering.

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