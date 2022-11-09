Hoe wijzig ik de taalinstellingen van mijn account?

Hoe je een andere taal kies voor je account.

Stap voor stap

Je account is beschikbaar in 6 verschillende talen. Voor het wijzigen van de taal van je account, volg je de volgende stappen:

Klik rechts bovenaan de pagina op je naam.

Selecteer de volgende opties: ‘Instellingen’ > ‘Accountgegevens’

Onder je contactgegevens vind je een dropdownmenu voor taal. Selecteer je gewenste taal.

Zodra je een keuze hebt gemaakt, klik je op ‘Bijwerken’.

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