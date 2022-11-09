Hoe wijzig ik de betaalmethode die ik gebruik voor mijn opslagabbonement?

Hoe je betalingsgegevens wijzigt voor opslagbetalingen in je account.
Extra opslag kan alleen worden gekocht met een betaling via betaalpas/creditcard.
Zo kun je de betaalkaart voor opslag wijzigen:
- Log in op je creativehub account.
- Log in op je account en klik rechts bovenaan de pagina op je naam
- Ga naar: ‘Instellingen’ > ‘Facturatie’.
- Onder het onderdeel ’ Betaalpas/creditcard’ kun je een bestaande betaalmethode verwijderen en een nieuwe pas
- Klik op ‘Voeg nieuwe kaart toe’ en vul de gegevens van je betaalpas/creditcard en factuuradres in.
- Klik vervolgens op ‘Nieuwe kaart toevoegen’ en de betaalmethode wordt opgeslagen.
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