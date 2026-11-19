Plekken op een print zijn schade aan het oppervlak: vingerafdrukken, schuurplekken, of drukplekken en vouwen. De meeste ontstaan bij het hanteren nadat het pakket is geopend. Een afgewerkte print verliest geen kleur in de post. Is je print met plekken aangekomen, stuur ons dan binnen zeven dagen na bezorging foto's en we lossen het op.

De gebruikelijke oorzaken van plekken

Vingerafdrukken. Huidvet kan plekken achterlaten op het bedrukte oppervlak, vooral op glanzend papier en in donkere partijen.

Huidvet kan plekken achterlaten op het bedrukte oppervlak, vooral op glanzend papier en in donkere partijen. Schuurplekken. Matte fine-artpapieren hebben een kwetsbaar oppervlak. Iets dat over een donkere partij schuurt, kan een glanzende of bleke streep achterlaten.

Matte fine-artpapieren hebben een kwetsbaar oppervlak. Iets dat over een donkere partij schuurt, kan een glanzende of bleke streep achterlaten. Drukplekken en vouwen. Een stoot tegen het pakket, of een print die bij het uitrollen wordt gebogen, kan een knik of een deuk achterlaten.

C-type prints zijn beter bestand tegen schuren dan giclée-prints, omdat het beeld in de emulsie van het papier zit en niet bovenop het papier ligt.

Hoe je een print hanteert

Draag bij voorkeur katoenen handschoenen, of raak het bedrukte deel helemaal niet aan.

Zorg zonder handschoenen dat je handen schoon en droog zijn en houd de print bij de randen vast.

Bewaar prints in hun pergamijn hoes tot je ze inlijst.

Ondersteun grote prints volledig als je ze verplaatst.

Kan er kleur verloren gaan tijdens de verzending?

Nee. Giclée-prints worden gemaakt met pigmentinkten die droog en stabiel zijn als ze bij ons vertrekken, en bij C-type prints zit het beeld in de emulsie van het papier. Geen van beide vervaagt of spoelt uit tijdens een paar dagen in een pakket. Hoe lang prints meegaan als ze hangen, lees je in Hoe lang gaat mijn print mee?

Wat onderweg wel kan gebeuren is schade aan het oppervlak, en dat is iets anders: een schuurplek op mat papier die een bleke of glanzende streep achterlaat, het best zichtbaar in donkere partijen, of een stoot die een vouw of deuk in het vel maakt. Om dat te voorkomen wordt elke print verpakt in een eigen pergamijn hoes met vloeipapier. Zie hoe printbestellingen worden verpakt.

Ziet de kleur er gewoon anders uit dan je had verwacht, bekijk de print dan eerst bij daglicht. Prints lijken bij gedempt binnenlicht donkerder en warmer dan het beeld op een helder scherm. Zie Waarom ziet mijn print er donkerder uit dan op mijn scherm?

Als je print met plekken is aangekomen

Maak duidelijke foto's van de plek en van de verpakking. Stuur ze ons met je bestelnummer via de contactpagina, binnen zeven dagen na bezorging. We bekijken ze en lossen het op. Prints die onderweg naar jou beschadigd zijn geraakt, worden gratis vervangen.

Meer informatie: Mijn prints zijn beschadigd aangekomen, hoe krijg ik een vervanging of mijn geld terug?

Gevoeligheid voor schuurplekken is slechts een van de verschillen tussen de twee printprocessen, en onze keuzegids voor professionele fotoprints zet giclée- en C-type-papieren naast elkaar.