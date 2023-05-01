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Le mie stampe vengono spedite in piano in busta o in tubo?

Le stampe vengono spedite in busta, cioè in piano, o arrotolate in tubo? Dipende da diversi fattori, come il numero di stampe, il tipo di carta e il formato, quindi non possiamo indicare una soglia definitiva al 100%.

Tuttavia, come regola generale vale quanto segue, per garantire che gli articoli siano spediti nel modo più adatto e sicuro in base alle dimensioni e alla durata del trasporto:

Spedizione in piano in busta
Consegna USA e CanadaConsegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna resto del mondo
Sotto 30x40 cm (12x16 pollici)Fino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungoFino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungoFino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungo
Spedizione arrotolata in tubo
Consegna USA e CanadaConsegna Regno UnitoConsegna GermaniaConsegna resto del mondo
30x40 cm (12x16 pollici) e oltreOltre 42 cm (16 pollici) sul lato lungoOltre 42 cm (16 pollici) sul lato lungoFino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungo
Aggiornato il ottobre 2026

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