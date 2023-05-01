Le mie stampe vengono spedite in piano in busta o in tubo?

Le stampe vengono spedite in busta, cioè in piano, o arrotolate in tubo? Dipende da diversi fattori, come il numero di stampe, il tipo di carta e il formato, quindi non possiamo indicare una soglia definitiva al 100%.
Tuttavia, come regola generale vale quanto segue, per garantire che gli articoli siano spediti nel modo più adatto e sicuro in base alle dimensioni e alla durata del trasporto:
|Spedizione in piano in busta
|Consegna USA e Canada
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna resto del mondo
|Sotto 30x40 cm (12x16 pollici)
|Fino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungo
|Fino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungo
|Fino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungo
|Spedizione arrotolata in tubo
|Consegna USA e Canada
|Consegna Regno Unito
|Consegna Germania
|Consegna resto del mondo
|30x40 cm (12x16 pollici) e oltre
|Oltre 42 cm (16 pollici) sul lato lungo
|Oltre 42 cm (16 pollici) sul lato lungo
|Fino a 42 cm (16 pollici / A3) sul lato lungo