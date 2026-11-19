I segni su una stampa sono danni superficiali: impronte digitali, graffi da sfregamento, oppure segni di pressione e pieghe. La maggior parte si produce maneggiando la stampa dopo l'apertura del pacco. Una stampa finita non perde colore durante il trasporto. Se la tua stampa è arrivata segnata, inviaci delle foto entro sette giorni dalla consegna e sistemiamo noi la cosa.

Le cause più comuni dei segni

Impronte digitali. Il grasso della pelle può segnare la superficie stampata, soprattutto sulle carte lucide e nelle aree scure.

Il grasso della pelle può segnare la superficie stampata, soprattutto sulle carte lucide e nelle aree scure. Graffi da sfregamento. Le carte fine art opache hanno una superficie delicata. Qualcosa che striscia su un'area scura può lasciare una linea lucida o chiara.

Le carte fine art opache hanno una superficie delicata. Qualcosa che striscia su un'area scura può lasciare una linea lucida o chiara. Segni di pressione e pieghe. Un colpo al pacco, o piegare una stampa mentre la srotoli, può lasciare una grinza o un'ammaccatura.

Le stampe C-type resistono ai graffi più delle stampe giclée, perché l'immagine si trova dentro l'emulsione della carta e non sopra la carta.

Come maneggiare una stampa

L'ideale è indossare guanti di cotone, oppure non toccare affatto l'area stampata.

Senza guanti, assicurati di avere le mani pulite e asciutte e tieni la stampa per i bordi.

Tieni le stampe nella loro busta di carta pergamina finché non le incornici.

Sostieni bene le stampe grandi su tutta la superficie quando le sposti.

Si può perdere colore durante la spedizione?

No. Le stampe giclée sono realizzate con inchiostri a pigmenti che sono asciutti e stabili quando lasciano il laboratorio, e le stampe C-type hanno l'immagine dentro l'emulsione della carta. Nessuna delle due sbiadisce o si slava in pochi giorni dentro un pacco. Per sapere quanto durano le stampe esposte, leggi Quanto durerà la mia stampa?

Quello che può succedere durante il trasporto è un danno superficiale, che è un'altra cosa: uno sfregamento su una carta opaca che lascia una linea chiara o lucida, più visibile nelle aree scure, oppure un colpo che piega o ammacca il foglio. Per evitarlo, ogni stampa viene imballata nella propria busta di carta pergamina con carta velina. Leggi come vengono imballati gli ordini di stampe.

Se il colore sembra semplicemente diverso da come te lo aspettavi, guarda prima la stampa alla luce del giorno. Con una luce interna debole le stampe appaiono più scure e più calde di come appare l'immagine su uno schermo luminoso. Leggi Perché la mia stampa sembra più scura del mio schermo?

Se la tua stampa è arrivata segnata

Scatta foto nitide del segno e dell'imballaggio. Inviacele con il tuo numero d'ordine tramite la pagina dei contatti, entro sette giorni dalla consegna. Le esaminiamo e sistemiamo la cosa. Le stampe danneggiate durante il trasporto vengono sostituite gratuitamente.

Maggiori dettagli: Le mie stampe sono arrivate danneggiate: come ottengo una sostituzione o un rimborso?

La resistenza ai graffi è solo una delle differenze tra i due processi, e la nostra guida alle stampe fotografiche professionali mette a confronto le carte giclée e C-type.