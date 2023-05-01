Quali sono i vantaggi del piano di referenza?

Scopri i benefici del piano di referenze di theprintspace
Come funziona?
Oltre a ricevere credito di stampa, ogni volta che consigli a qualcuno theprintspace ed esso spende più di 25 sterline, finanzieremo per tuo conto il World Land Trust per proteggere 25m2 di habitat naturale selvaggio.
Questo può essere monitorato sulla tua pagina di referenza così come sul tuo pannello di controllo. Puoi vedere la zona della terra che hai aiutato a proteggere.
World Land Trust finanzia gruppi di conservazione locali per acquistare habitat naturali e proteggerli, e sostiene l’occupazione locale formando persone in loco per diventare ranger ed occuparsi di conservare la natura.
Per poterti qualificare, la persona dovrà utilizzare il tuo codice di riferimento al momento del pagamento del primo acquisto, oppure aver creato un account creativehub in seguito alla condivisione di file o progetti.
Il World Land Trust
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