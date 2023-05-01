Come posso riscattare i miei crediti di stampa?

Scopri dove riscattare i tuoi crediti di stampa.
- I crediti di stampa possono essere riscattati ad ogni ordine di stampa.
- I crediti di stampa non hanno un valore monetario e non possono essere trasferiti o riscattati per un altro servizio.
- Dal tuo ordine verranno scalati automaticamente i crediti di stampa da te guadagnati.
Nota bene: Non compensiamo completamente il costo della stampa con il credito.
Anche se il credito eccede il costo dell’ordine, ci sarà sempre una piccola somma da pagare per ogni ordine di stampa.
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