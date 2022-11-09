Perché devo pagare anche se ho abbastanza credito di stampa per tutto l’ordine?

Scopri perché devi pagare anche se utilizzi i crediti di stampa. Questo accade per assicurare che il piano referenze funzioni come è stato progettato L’importo da pagare è piccolo e se hai del credito residuo sarà applicato al tuo prossimo ordine. Aggiornato il 9 Novembre 2022Questo articolo ti è stato utile?Sì, grazie!Non moltoArticoli correlatiIl credito di stampa scade?Perché non ho ricevuto crediti di stampa per la mia referenza?Il piano referenze funziona con diverse valute?Come posso riscattare i miei crediti di stampa?Dove posso vedere quanti crediti ho?