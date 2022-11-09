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Perché devo pagare anche se ho abbastanza credito di stampa per tutto l’ordine?

Scopri perché devi pagare anche se utilizzi i crediti di stampa.

Questo accade per assicurare che il piano referenze funzioni come è stato progettato

L’importo da pagare è piccolo e se hai del credito residuo sarà applicato al tuo prossimo ordine.

Aggiornato il 9 Novembre 2022

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