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Il mio ordine non è stato consegnato: è andato smarrito?

Se le stampe vanno smarrite durante il trasporto, ristampiamo l’ordine e lo spediamo al tuo cliente a nostre spese.

Un ordine è classificato come smarrito quando il link di tracciamento non mostra alcun movimento per il numero di giorni indicato nella tabella qui sotto:

DestinazioneSpedizione postale (giorni lavorativi senza aggiornamenti)Spedizione con corriere (giorni lavorativi senza aggiornamenti)
Regno Unito83
Germania83
Europa (UE)145
Europa (SEE e CH)145
Nord America (USA, CA)N/D7
Resto del mondoN/D10
Aggiornato il ottobre 2026

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