Il mio ordine non è stato consegnato: è andato smarrito?

Se le stampe vanno smarrite durante il trasporto, ristampiamo l’ordine e lo spediamo al tuo cliente a nostre spese.
Un ordine è classificato come smarrito quando il link di tracciamento non mostra alcun movimento per il numero di giorni indicato nella tabella qui sotto:
|Destinazione
|Spedizione postale (giorni lavorativi senza aggiornamenti)
|Spedizione con corriere (giorni lavorativi senza aggiornamenti)
|Regno Unito
|8
|3
|Germania
|8
|3
|Europa (UE)
|14
|5
|Europa (SEE e CH)
|14
|5
|Nord America (USA, CA)
|N/D
|7
|Resto del mondo
|N/D
|10