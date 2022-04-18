Chi è theprintspace

Fondata nel 2007, theprintspace è stata la prima azienda di stampa fine art online nel Regno Unito. Abbiamo fatto un grande passo verso la democratizzazione del mondo dell’arte per gli artisti emergenti, riducendo il costo di produzione di una mostra di medie dimensioni da circa 6.000-12.000 € a circa 1.200 €. Lo abbiamo fatto pubblicando i profili di stampa delle nostre stampanti professionali e una guida su come creare a casa un processo di gestione del colore (calibrazione dello schermo, pareti di colore neutro, installazione dei profili e soft proofing in Photoshop ecc.). Una volta seguita questa procedura, l’utente poteva preparare la stampa da sé, senza doverci spiegare come farla, il che rendeva tutto più veloce e molto più economico.



15 anni dopo, questo processo è ancora lo stesso ed è stato adottato dal resto del settore. Da allora abbiamo aggiunto servizi di dropshipping per aiutarti a vendere la tua arte online, abbiamo sedi di produzione internazionali per ridurre i costi di corriere e i tempi di consegna delle tue stampe e siamo diventati un’azienda a zero emissioni di carbonio.

Il software che abbiamo sviluppato per elaborare i tuoi ordini, archiviare i tuoi file e collegarsi ai tuoi negozi online per automatizzare il dropshipping si chiama creativehub.