Come posso ricevere crediti di stampa tramite le referenze?

Scopri il nostro piano di referenze e come puoi guadagnare crediti di stampa.
Per partecipare al nostro piano referenze devi essere un cliente di creativehub. Ciò significa che devi effettuare un ordine di stampa online e registrare un account.
- Quando hai fatto il tuo primo ordine utilizzando una carta di pagamento, ti viene dato un codice unico di riferimento che puoi inviare ad amici, colleghi o chiunque altro.
- Quando useranno il codice alla cassa, riceveranno il 25% di sconto sul loro primo ordine fino al valore di £50.00.
- Quando useranno il tuo codice per il primo ordine, verrà attivata una connessione di riferimento. Ciò significa che non appena acquistano qualcosa da noi, inizierai a ricevere un credito di stampa pari al 10% dei loro acquisti del primo anno. Il credito di stampa verrà aggiunto in automatico al tuo account.
Sfortunatamente, se hanno già effettuato un ordine in precedenza con noi, allora non saranno eleggibili per un referral.
Per scoprire come referenziare qualcuno, clicca qui.