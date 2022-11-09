La mia carta è scaduta, come posso aggiungere una nuova carta?

Come aggiungere una nuova carta di pagamento al tuo account.
Passo dopo passo
Ecco come aggiungere una nuova carta al tuo account o aggiornare una carta esistente:
1. Accedi al tuo account creativehub
2. Clicca sul tuo nome nell’angolo in alto a destra della pagina.
3. Seleziona le seguenti opzioni: ‘Impostazioni Account’ > ‘Fatturazione’
4. Nella sezione ‘Carta di Credito / Debito’ potrai eliminare un metodo di pagamento esistente ed aggiungere una nuova carta. Clicca su ‘Aggiungi nuova carta’ ed inserisci i dettagli della tua carta di credito / debito e i dati di fatturazione.
5. Clicca su ‘Aggiungi nuova carta’ per salvare il nuovo metodo di pagamento.
La tua nuova carta verrà salvata immediatamente e sarà pronta per essere utilizzata.
In alternativa, puoi aggiungere la tua carta al momento del checkout e salvarla per acquisti futuri.
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