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¿Qué ventajas tiene el programa de referencia?

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Averigua qué otras ventajas tiene el programa de referencia.

¿Cómo funciona?

Además de recibir crédito para tus impresiones, por cada persona que refieres y que gasta más de €28 financiamos el World Trust Fund para proteger 25m2 de hábitats naturales en tu nombre.

Puedes hacer el seguimiento de este proceso en tu página de referencias y en tu pantalla principal, y ver dónde está el terreno que has ayudado a proteger.

El propio World Land Trust financia grupos locales de conservación para que estos puedan comprar y proteger sus hábitats naturales, y también ayuda a proporcionar oportunidades de empleo local capacitando a sus habitantes para que se conviertan en guardabosques y conservacionistas. 

Para conseguir todo esto, una persona tiene que usar tu código único de referencia cuando finalice una compra online por primera vez, o tiene que crear una cuenta en creativehub después de que hayas compartido archivos o proyectos con esa persona.

El World Land Trust

Para obtener más información acerca del World Land Trust y del trabajo que llevan a cabo, haz clic aquí.

Actualizado el 15 abril 2021

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