¿Qué ventajas tiene el programa de referencia?

Averigua qué otras ventajas tiene el programa de referencia.
¿Cómo funciona?
Además de recibir crédito para tus impresiones, por cada persona que refieres y que gasta más de €28 financiamos el World Trust Fund para proteger 25m2 de hábitats naturales en tu nombre.
Puedes hacer el seguimiento de este proceso en tu página de referencias y en tu pantalla principal, y ver dónde está el terreno que has ayudado a proteger.
El propio World Land Trust financia grupos locales de conservación para que estos puedan comprar y proteger sus hábitats naturales, y también ayuda a proporcionar oportunidades de empleo local capacitando a sus habitantes para que se conviertan en guardabosques y conservacionistas.
Para conseguir todo esto, una persona tiene que usar tu código único de referencia cuando finalice una compra online por primera vez, o tiene que crear una cuenta en creativehub después de que hayas compartido archivos o proyectos con esa persona.
El World Land Trust
Para obtener más información acerca del World Land Trust y del trabajo que llevan a cabo, haz clic aquí.