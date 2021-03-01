¿Cómo puedo ganar crédito de referencia Print?

Infórmate acerca de nuestro programa de referencia y de cómo puedes ganar crédito para tus impresiones.
Para unirte a nuestro programa tienes que ser un cliente de creativehub. Esto quiere decir que tienes que haber hecho un pedido de impresión online y haber registrado una cuenta.
- Cuando hayas efectuado tu primer pedido con tarjeta de pago, recibes un código único de referencia que puedes mandar a tus amigos, tus colegas o cualquier otra persona.
- Cuando finalizan una primera compra y usan el código, reciben un descuento del 25% hasta un valor de €56.00.
- En el momento en que usen tu código único en la primera compra que hagan, se activará una conexión de referencia. Esto significa que cuando empiecen a comprar más productos, empezarás a recibir crédito de impresión equivalente al 10% de las compras que hagan ellos durante el primer año. Añadiremos automáticamente esta suma a tu cuenta.
Desafortunadamente, si en el pasado ya han realizado pedidos con nosotros no podrán ser referidos.
Para aprender cómo referir a alguien, haz clic aquí.