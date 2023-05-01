¿Cómo canjeo mi crédito?

Descubre cómo canjear tu crédito

Los créditos Print pueden ser canjeados por pedidos de impresión.

Los créditos Print no tienen valor monetario y no se pueden transferir o canjear por otro servicio diferente.

Cuando hagas un pedido, aplicaremos automáticamente todo el crédito pendiente que hayas acumulado.

Por favor ten en cuenta que no compensamos por completo el coste de impresión con el crédito.

Habrá siempre una pequeña cantidad que pagar en cada pedido de impresión, aunque el crédito que tengas sobrepase el coste del pedido.

Puedes informarte más sobre esto aquí.