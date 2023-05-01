¿Qué es el impuesto sobre las ventas (IVA)?

Averigua lo que es el impuesto sobre las ventas (IVA) y cuándo se aplica a tu pedido o si tienes que cobrarlo a tus clientes.

¿Qué es el impuesto sobre las ventas?

El impuesto sobre las ventas o Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), llamado VAT en el Reino Unido, es el impuesto que puede que tengas que cobrar a tus clientes cuando te compren un producto o un servicio.

La tasa de impuesto que se cobra varía según el tipo de bienes que se venden y de servicios que se prestan, y varía según el país.

¿Debería cobrar el impuesto sobre las ventas a mis clientes?

Por favor averigua con tu autoridad tributaria local si deberías estar cobrando el impuesto sobre las ventas de tus productos.

Cuando vendas a través de tu tienda en Shopify, deberías usar la página de configuración de Shopify para asegurarte de que estás cobrando el importe correcto de IVA. También tienes que introducir tu país de residencia en la configuración en la aplicación creativehub para asegurarte de que te cobren el importe correcto del impuesto sobre las ventas (IVA).

Para más información sobre cómo establecer las tasas de impuestos sobre las ventas (IVA) en Shopify, puedes visitar la página sobre Impuestos del Centro de ayuda de Shopify.