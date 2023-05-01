¿Por qué se han borrado los archivos de mi cuenta?

creativehub elimina automáticamente los archivos de las cuentas inactivas. Se considera inactiva una cuenta en la que, durante un periodo de 18 meses, no se ha subido ningún archivo ni se ha hecho ningún pedido, ya sea de impresión o de comercio electrónico.
Lo hacemos para ayudar a reducir nuestra huella de carbono. Tus archivos se guardan en servidores de almacenamiento activo, así que, pasado este periodo razonable de 18 meses, los eliminamos para reducir un consumo de energía innecesario.
No podemos recuperar los archivos, por lo que tendrás que volver a subirlos a tu cuenta.