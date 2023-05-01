¿Cómo cambio la configuración del idioma de mi cuenta?

Cómo elegir un idioma diferente para tu cuenta.
Paso a paso
Puedes configurar tu cuenta en 6 idiomas. Si quieres cambiar el idioma de tu cuenta, sigue los siguientes pasos:
- Haz clic en tu nombre situado en la esquina superior derecha de la página.
- Selecciona las siguientes opciones: ‘Configuración de Cuenta’ > ‘Datos de la Cuenta’.
- Bajo la sección Datos de Contacto verás un menú de Idiomas desplegable. Selecciona el idioma que prefieras.
- Cuando hayas elegido, haz clic en ‘Actualizar’.
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