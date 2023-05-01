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¿Cómo cambio la configuración del idioma de mi cuenta?

Contenido

Cómo elegir un idioma diferente para tu cuenta.

Paso a paso

 Puedes configurar tu cuenta en 6 idiomas. Si quieres cambiar el idioma de tu cuenta, sigue los siguientes pasos:

  • Haz clic en tu nombre situado en la esquina superior derecha de la página.
  • Selecciona las siguientes opciones: ‘Configuración de Cuenta’ > ‘Datos de la Cuenta’.
  • Bajo la sección Datos de Contacto verás un menú de Idiomas desplegable. Selecciona el idioma que prefieras.
  • Cuando hayas elegido, haz clic en ‘Actualizar’.

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Actualizado el 9 noviembre 2022

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