¿Cómo cambio la configuración del idioma de mi cuenta?

Cómo elegir un idioma diferente para tu cuenta.

Paso a paso

Puedes configurar tu cuenta en 6 idiomas. Si quieres cambiar el idioma de tu cuenta, sigue los siguientes pasos:

Haz clic en tu nombre situado en la esquina superior derecha de la página.

Selecciona las siguientes opciones: ‘Configuración de Cuenta’ > ‘Datos de la Cuenta’.

Bajo la sección Datos de Contacto verás un menú de Idiomas desplegable. Selecciona el idioma que prefieras.

Cuando hayas elegido, haz clic en ‘Actualizar’.

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