¿Cómo edito/añado/elimino direcciones de envío?

Cómo puedes actualizar las direcciones de envío de tu cuenta.
Añadir, editar o eliminar una dirección de envío antes de hacer un pedido
Así puedes actualizar tus direcciones de envío:
- Inicia sesión en creativehub
- Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página
- Selecciona: ‘Account settings’ > ‘Account details’
- Desliza el cursor hacia abajo hasta que llegues a la sección ‘Dirección de Envío’. En esta sección puedes hacer clic en ‘Editar’ para editar tu dirección actual, ‘Eliminar’ para eliminar la dirección y ‘Añadir nueva dirección’ para añadir una nueva.
- En cuanto hayas actualizado la información de tu envío, aparecerá una lista con tus direcciones actualizadas cuando finalices una compra.
Alternativamente, también puedes añadir directamente una nueva dirección cuando finalices una compra.
Edita una dirección después de hacer un pedido
Podemos cambiar la dirección de envío hasta 1 hora después de haber hecho el pedido.
Debido a nuestro corto plazo de entrega, no podemos garantizar la actualización si efectúas el cambio después de 1 hora de haber hecho el pedido.
Para cambiar una dirección de envío, por favor contacta con nuestro equipo por teléfono, vía nuestro chat o envíanos un email aquí.