¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico de mi cuenta?

Cómo puedes editar la dirección de correo electrónico de tu cuenta.

Paso a paso

Así puedes cambiar la dirección de correo electrónico que está registrada en tu cuenta de creativehub:

Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página.

Selecciona las siguientes opciones: ‘Configuración Cuenta’ > ‘Dirección Correo Electrónico’

Introduce tu nueva dirección de correo electrónico y haz clic en ‘Actualizar’. Vuelve a introducir la dirección correcta para confirmar y haz clic en ‘Enviar’

Recibirás un enlace de confirmación a tu nuevo correo

En cuanto confirmes tu nueva dirección de correo electrónico podrás iniciar sesión con tu información actualizada.

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