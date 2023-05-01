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¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico de mi cuenta?

Contenido

Cómo puedes editar la dirección de correo electrónico de tu cuenta.

Paso a paso

Así puedes cambiar la dirección de correo electrónico que está registrada en tu cuenta de creativehub:

  • Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página.
  • Selecciona las siguientes opciones: ‘Configuración Cuenta’ > ‘Dirección Correo Electrónico’
  • Introduce tu nueva dirección de correo electrónico y haz clic en ‘Actualizar’. Vuelve a introducir la dirección correcta para confirmar y haz clic en ‘Enviar’
  • Recibirás un enlace de confirmación a tu nuevo correo
  • En cuanto confirmes tu nueva dirección de correo electrónico podrás iniciar sesión con tu información actualizada.

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Actualizado el 9 noviembre 2022

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