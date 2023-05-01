¿Cómo cambio la dirección de correo electrónico de mi cuenta?

Cómo puedes editar la dirección de correo electrónico de tu cuenta.
Paso a paso
Así puedes cambiar la dirección de correo electrónico que está registrada en tu cuenta de creativehub:
- Haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha de la página.
- Selecciona las siguientes opciones: ‘Configuración Cuenta’ > ‘Dirección Correo Electrónico’
- Introduce tu nueva dirección de correo electrónico y haz clic en ‘Actualizar’. Vuelve a introducir la dirección correcta para confirmar y haz clic en ‘Enviar’
- Recibirás un enlace de confirmación a tu nuevo correo
- En cuanto confirmes tu nueva dirección de correo electrónico podrás iniciar sesión con tu información actualizada.
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