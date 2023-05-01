Orden
Inicio/Pedidos Online/¿Cómo cambio un pedido de impresión?

¿Cómo cambio un pedido de impresión?

Contenido

Averigua cómo efectuar cambios o cancelar un pedido online después de haberlo realizado.

¿Puedo cambiar mi pedido?

Desafortunadamente, una vez que ya se ha realizado un pedido online no existen opciones para cambiar o cancelarlo en creativehub, pero no te preocupes, quizá aún puedas hacerlo.

¿Cómo puedo cancelar mi pedido?


Si nos avisas dentro del plazo de 1 hora después de haber realizado el pedido online, podremos cancelarlo, actualizarlo o reembolsarte.

Por favor llama o envía un email o mensaje instantáneo con el número de referencia de tu pedido en creativehub lo antes posible y no se te cobrará el pedido, a no ser que ya lo hayamos impreso. 

Contacta con nosotros

Actualizado el 19 abril 2021

¿Te ha resultado útil este artículo?

¡Sí, gracias!No mucho

Artículos relacionados