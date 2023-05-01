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¿Qué opciones de entrega hay para láminas, montajes y marcos?

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Las opciones de entrega que puedes elegir dependen de si el pedido es de impresión, montaje o enmarcado; también dependen del tamaño y, por último, de si se envía desde el Reino Unido o desde Alemania.

Estas son las reglas:

Tipo de embalaje según el tamaño del pedido

Envío plano en sobre
Entrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en EE. UU. y resto del mundo
Solo impresión20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Envío enrollado en tubo
Entrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en EE. UU. y resto del mundo
Solo impresiónMás de 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cmMás de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cmMás de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm

Opciones de entrega según el tamaño del pedido

Correo postal o mensajería
Entrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en EE. UU. y resto del mundo
Solo impresión40″ x 30″, 101 x 76,2 cm39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
Solo mensajería
Entrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en EE. UU. y resto del mundo
Solo impresiónMás de 40″ x 30″, 101 x 76,2 cmMás de 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cmMás de 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
Láminas enmarcadas o montadas40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
Embalado en caja con transportista especializado, precio al pagar
Entrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en EE. UU. y resto del mundo
Láminas enmarcadas o montadasMás de 40″ x 30″ hasta 50″ x 75″, 127 x 191 cmMás de 40″ x 30″ hasta 50″ x 75″, 127 x 191 cmMás de 40″ x 30″ hasta 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Con presupuesto
Entrega en el Reino UnidoEntrega en AlemaniaEntrega en EE. UU. y resto del mundo
Láminas enmarcadas o montadasMás de 50″ x 75″, 127 x 191 cmMás de 50″ x 75″, 127 x 191 cmMás de 50″ x 75″, 127 x 191 cm
Actualizado el octubre 2026

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