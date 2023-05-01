¿Qué opciones de entrega hay para láminas, montajes y marcos?

Las opciones de entrega que puedes elegir dependen de si el pedido es de impresión, montaje o enmarcado; también dependen del tamaño y, por último, de si se envía desde el Reino Unido o desde Alemania.
Estas son las reglas:
Tipo de embalaje según el tamaño del pedido
|Envío plano en sobre
|Entrega en el Reino Unido
|Entrega en Alemania
|Entrega en EE. UU. y resto del mundo
|Solo impresión
|20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Envío enrollado en tubo
|Entrega en el Reino Unido
|Entrega en Alemania
|Entrega en EE. UU. y resto del mundo
|Solo impresión
|Más de 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm
|Más de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
|Más de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm
Opciones de entrega según el tamaño del pedido
|Correo postal o mensajería
|Entrega en el Reino Unido
|Entrega en Alemania
|Entrega en EE. UU. y resto del mundo
|Solo impresión
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|Solo mensajería
|Entrega en el Reino Unido
|Entrega en Alemania
|Entrega en EE. UU. y resto del mundo
|Solo impresión
|Más de 40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|Más de 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|Más de 39,3″ x 27,5″, 100 x 70 cm
|Láminas enmarcadas o montadas
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|40″ x 30″, 101 x 76,2 cm
|Embalado en caja con transportista especializado, precio al pagar
|Entrega en el Reino Unido
|Entrega en Alemania
|Entrega en EE. UU. y resto del mundo
|Láminas enmarcadas o montadas
|Más de 40″ x 30″ hasta 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Más de 40″ x 30″ hasta 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Más de 40″ x 30″ hasta 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Con presupuesto
|Entrega en el Reino Unido
|Entrega en Alemania
|Entrega en EE. UU. y resto del mundo
|Láminas enmarcadas o montadas
|Más de 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Más de 50″ x 75″, 127 x 191 cm
|Más de 50″ x 75″, 127 x 191 cm