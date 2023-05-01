¿Qué opciones de entrega hay para láminas, montajes y marcos?

Las opciones de entrega que puedes elegir dependen de si el pedido es de impresión, montaje o enmarcado; también dependen del tamaño y, por último, de si se envía desde el Reino Unido o desde Alemania.

Estas son las reglas:

Tipo de embalaje según el tamaño del pedido

Envío plano en sobre Entrega en el Reino Unido Entrega en Alemania Entrega en EE. UU. y resto del mundo Solo impresión 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm Envío enrollado en tubo Entrega en el Reino Unido Entrega en Alemania Entrega en EE. UU. y resto del mundo Solo impresión Más de 20″ x 16″, 50,8 x 40,6 cm Más de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm Más de 12″ x 17″, 30,5 x 43,1 cm

Opciones de entrega según el tamaño del pedido