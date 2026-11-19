No hay pedido mínimo: puedes pedir una sola impresión con la misma facilidad que cien. Al pagar, el precio estándar se aplica a cada copia, pidas las que pidas. Para un pedido directo grande, como el conjunto de una exposición o una edición, el equipo puede presupuestar el trabajo en su conjunto, y cualquier descuento por volumen se aplica en ese presupuesto, así que pregunta antes de hacer el pedido.

Sin pedido mínimo

Imprimimos bajo demanda a partir de rollos de papel de conservación, así que una impresión única es un pedido normal, y hay tamaños personalizados además de los estándar. Para pedir varios tamaños o copias de la misma obra, sube el archivo una vez y añade cada tamaño a partir de él.

Los precios al pagar son los mismos con cualquier cantidad

El precio por impresión de la lista de precios y de tu cesta es el precio de cada copia. En la cesta no se reduce nada automáticamente al aumentar la cantidad, y eso vale igual para conjuntos de exposición, pedidos para un cliente e impresiones para revender. No hay una lista de precios aparte para profesionales, galerías o exposiciones.

Pedidos grandes: pide primero un presupuesto

En un pedido grande que compras tú, el equipo valora todo el trabajo como un único pedido: tamaños, papel, acabado, entrega y plazos. Los descuentos por volumen dependen del tipo de pedido y de su importe, y se muestran en el presupuesto. No publicamos niveles de descuento, y un descuento nunca se aplica al pagar, así que pide el presupuesto antes de hacer el pedido.

Escribe a info@creativehub.io indicando:

qué vas a imprimir: el número de piezas, y si son una sola imagen o una serie;

los tamaños, y si son todos iguales o variados;

el tipo de impresión (giclée o C-type) y el papel, si tienes alguna preferencia;

si hay montaje o enmarcado;

tu fecha límite y el destino de la entrega.

También podemos asesorarte sobre el papel, los tamaños, los plazos de producción y la forma más económica de organizar el pedido. Si no te decides por un papel, un pack de muestras es un buen primer paso antes de una tirada mayor.

Organizaciones benéficas, profesionales y patrocinio

Mantenemos una única estructura de precios para todo el mundo. No ofrecemos tarifas reducidas para organizaciones benéficas o sin ánimo de lucro, descuentos para profesionales, ni patrocinio de artistas o exposiciones. Con mucho gusto te damos asesoramiento técnico sobre materiales, tamaños y acabados para una exposición o una tirada de impresiones para recaudar fondos, a nuestras tarifas estándar.

Pedidos de tu tienda en línea

Este artículo trata de las impresiones que compras para ti. Los precios de dropshipping están publicados y son los mismos para todos los vendedores con cualquier volumen, y esos pedidos no se presupuestan.

Para una sola impresión o una tirada corta, nuestra lista de precios es la forma más rápida de calcular el coste por tamaño antes de pedir presupuesto.